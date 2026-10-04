أمطار متوسطة إلي غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من الاثنين إلى السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة من غد الاثنين حتى السبت المقبل مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود اعتدال في درجات الحرارة أول الليل، وميل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن طقس غد يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري، قد تغزر أحيانًا بنسبة حدوث 40% على بعض المناطق، خاصة مناطق السلوم ومطروح، وعلى فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد على فترات متقطعة خلال الليل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا تسجل 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و28 درجة على الوجه البحري، و25 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و28 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و30 درجة على شمال الصعيد، و36 درجة على جنوب الصعيد. وتسجل الصغرى 19 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و20 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و21 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و18 درجة على شمال الصعيد، و25 درجة على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى تكوّن شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت أن الرياح تنشط بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، بما يلطف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل. وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وصحراء مطروح على فترات متقطعة.

وأوضحت شاكر أن الأجواء الخريفية تستمر خلال الفترة من الثلاثاء 6 وحتى السبت 10 أكتوبر، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. وتستمر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 أكتوبر على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، إلى جانب شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق ونشاط للرياح أحيانًا.

وحسب التوقعات، تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة بين 29 و31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 26 و27 درجة على السواحل الشمالية، وبين 30 و32 درجة على شمال الصعيد. وترتفع العظمى بجنوب الصعيد من 36 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء إلى 37 درجة الخميس، ثم 39 درجة الجمعة، و38 درجة السبت.

أما الصغرى فتتراوح بين 19 و20 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبين 18 و19 درجة على شمال الصعيد، وبين 23 و25 درجة على جنوب الصعيد.

ودعت شاكر المواطنين إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.