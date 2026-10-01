متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 منصة للحوار وطرح الأفكار.. وقرارات تنفيذية مرتقبة

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أعلنت في الأول من أكتوبر إطلاق «منتدى مصر 2026»، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن باب التسجيل لحضور المنتدى مفتوح من خلال الموقع الرسمي للمنتدى، بما يتيح للمشاركين طرح أفكارهم ومقترحاتهم خلال جلسات النقاش والحوار.

وأشار إلى أن فعاليات المنتدى ستُعقد خلال الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة متكاملة للحوار، بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين ومختلف الأطراف المعنية.

وأضاف أن الحكومة ستستعرض خلال المنتدى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب توضيح الأسباب والدوافع وراء القرارات التي جرى اتخاذها، وفتح المجال أمام النقاش حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة.

الخدمات المقدمة

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المنتدى من المتوقع أن يشهد الإعلان عن عدد من القرارات والخطوات التنفيذية، معربًا عن أمل الحكومة في أن تنعكس هذه القرارات والإجراءات بصورة إيجابية على مستوى رضا المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه.