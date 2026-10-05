أمطار ورعد ورمال مثارة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الاثنين والقاهرة تسجل 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

فرص سقوط أمطار رعدية أحيانا على هذه المناطق

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانًا على بعض المناطق خاصة على مناطق من (السلوم - مطروح)، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

كما تشمل الظواهر الجوية نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد ومناطق من القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 حتى 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 حتى 3 أمتار واتجاه الرياح: شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

العاصمة الجديدة 30 18

6 اكتوبر 30 18

بنها 29 19

دمنهور 29 19

وادى النطرون 28 18

كفر الشيخ 27 18

بلطيم 28 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 29 20

شبين الكوم 29 18

طنطا 28 18

دمياط 26 20

بورسعيد 28 21

الاسماعيلية 30 19

السويس 29 19

العريش 29 18

رفح 28 18

رأس سدر 31 22

نخل 29 16

كاترين 25 14

الطور 32 22

طابا 29 19

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 32 25

الاسكندرية 26 20

العلمين 26 20

مطروح 25 19

السلوم 24 19

سيوة 26 17

رأس غارب 31 23

سفاجا 32 24

مرسى علم 34 25

الشلاتين 36 27

حلايب 33 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 37 26

أبرق 37 26

جبل علبة 36 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 30 19

بني سويف 30 18

المنيا 31 17

أسيوط 31 17

سوهاج 32 21

قنا 35 23

الأقصر 36 23

أسوان 36 25

الوادى الجديد 34 23

أبوسمبل 36 26