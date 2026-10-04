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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29

هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا الاثنين مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانًا على بعض المناطق خاصة على مناطق من (السلوم - مطروح)، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

كما تشمل الظواهر الجوية نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد ومناطق من القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 حتى 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 حتى 3 أمتار واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

العاصمة الجديدة 30 18

6 اكتوبر 30 18

بنها 29 19

دمنهور 29 19

وادى النطرون 28 18

كفر الشيخ 27 18

بلطيم 28 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 29 20

شبين الكوم 29 18

طنطا 28 18

دمياط 26 20

بورسعيد 28 21

الاسماعيلية 30 19

السويس 29 19

العريش 29 18

رفح 28 18

رأس سدر 31 22

نخل 29 16

كاترين 25 14

الطور 32 22

طابا 29 19

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 32 25

الاسكندرية 26 20

العلمين 26 20

مطروح 25 19

السلوم 24 19

سيوة 26 17

رأس غارب 31 23

سفاجا 32 24

مرسى علم 34 25

الشلاتين 36 27

حلايب 33 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 37 26

أبرق 37 26

جبل علبة 36 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 30 19

بني سويف 30 18

المنيا 31 17

أسيوط 31 17

سوهاج 32 21

قنا 35 23

الأقصر 36 23

أسوان 36 25

الوادى الجديد 34 23

أبوسمبل 36 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 28

المدينة 42 29

الرياض 39 27

المنامة 38 32

أبوظبى 38 28

الدوحة 41 31

الكويت 40 28

دمشق 27 14

بيروت 27 23

عمان 26 15

القدس 25 16

غزة 28 20

بغداد 35 27

مسقط 33 30

صنعاء 26 10

الخرطوم 41 30

طرابلس 26 19

تونس 31 21

الجزائر 28 21

الرباط 29 21

نواكشوط 32 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 20 07

إسطنبول 22 14

إسلام آباد 33 23

نيودلهى 36 25

جاكرتا 34 25

بكين 26 10

كوالالمبور 33 24

طوكيو 24 16

أثينا 24 14

روما 27 17

باريس 25 13

مدريد 24 15

برلين 21 10

لندن 21 13

مونتريال 14 05

موسكو 13 07

نيويورك 20 11

واشنطن 22 10

أديس أبابا 25 12

هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة القاهرة الكبرى

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