رئيس الوزراء العراقي: إيران دعمتنا خلال حربنا ضد داعش قبل 10 سنوات

أشاد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بموقف إيران "الداعم" للعراق، وخاصة دعمها خلال حربه ضد تنظيم (داعش) الإرهابي قبل 10 سنوات، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأدلى الزيدي بهذه التصريحات، لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي بدأ اليوم زيارة رسمية للعراق تستغرق 3 أيام.

وناقش الجانبان آفاق التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشاد قاليباف بجهود الحكومة العراقية لتطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والإيراني.

وتأتي الزيارة في ظل حالة من التوتر بعد اتهام حكومة كردستان العراق لإيران بشن هجمات عبر طائرات مسيرة على مقر رئيس حكومة كردستان العراق والمخابرات، وهو ما جر على إيران إدانات عربية ودولية، فيما نفت إيران أي علاقة لها بالأمر او أنها شنت هجمات على كردستان.