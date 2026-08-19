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ترامب: نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده تتحكم في حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة باتت تملك القدرة على التحكم في حركة السفن بالمضيق، في ظل التوتر المتصاعد مع إيران.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يقع بين إيران وسلطنة عمان، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويمثل ممراً رئيسياً لشحنات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق العالمية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف دولية من انعكاس أي اضطراب في حركة الملاحة بالمضيق على إمدادات الطاقة وأسعار النفط عالمياً.

وكان ترامب قد أعلن في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه إيران بدورها امتلاكها القدرة على التأثير في حركة الملاحة بالمنطقة.

وتحظى التطورات المتعلقة بمضيق هرمز باهتمام دولي واسع، نظراً إلى أهميته بالنسبة لحركة التجارة العالمية، خاصة أن أي تعطّل في حركة السفن عبره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وزيادة الضغوط على أسواق النفط.

وتراقب الدول المستوردة للنفط التطورات في المنطقة عن كثب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الملاحة في المضيق، الذي يمثل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة حركة الملاحة حركة السفن إيران

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