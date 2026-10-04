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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات متباينة.. سعر الدولار مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر

الدولار
الدولار
آية الجارحي

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تباينًا محدودًا بين البنوك العاملة في مصر، بمنتصف التعاملات.

وتراوحت أسعار شراء الدولار في البنوك بين 52.25 و52.30 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 52.35 و52.40 جنيه.

أسعار الدولار اليوم  في البنوك 

سجل سعر الدولار في كريدي أجريكول 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.27 جنيه للشراء  و52.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه البنك الاهلي المصري بنك مصر

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