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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد .. وعيار 21 بـ 6135 جنيهًا

سعر سعر الذهب مستهل اليوم الأحد
سعر سعر الذهب مستهل اليوم الأحد
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، استقراراً نسبياً، خلال مستهل تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع العطلة الأسبوعية في البورصة العالمية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من محلات الصاغة.

أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية 

بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 24 نحو 7010 جنيهات للبيع و6975 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر الجرام من الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، عند 6135 جنيهًا للبيع، مقابل 6105 جنيهات للشراء مستهل التعاملات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وسجل الذهب عيار 18 نحو 5260 جنيهًا للبيع و5235 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4090 جنيهًا للبيع و4070 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب مستهل اليوم

تداول سعر  الجنيه الذهب عند 49080 جنيهًا للبيع، مقابل 48840 جنيهًا للشراء.

 الأونصة في السوق المحلية

سجّلت الأونصة في السوق المحلية  نحو 218080 جنيهًا للبيع، مقابل 217015 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية عالميًا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية نحو 4137.53 دولار في ختام التعاملات.

سعر دولار الصاغة والبنوك

سجّل دولار الصاغة 52.71 جنيه، مقابل 52.26 جنيه في البنوك، بفارق يبلغ نحو 45 قرشًا بين السوقين.

 

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الأوقية عالميا

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