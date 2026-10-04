أسعار الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 4-10-2026، مقابل الجنيه بمستهل التعاملات، في جميع البنوك العاملة بمصر .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 4 أكتوبر 2026.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.76 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك اس بي سي 51.64 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاسكندرية 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.60 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 51.58 جنيه للشراء و51.68 جنيه للبيع.