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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيتكوين قرب 85 ألف دولار.. 6 منتجات استثمارية جديدة تترقب دخول السوق برافعة 3 أضعاف

بيتكوين
بيتكوين
رحمة سمير

استقرت عملة «بيتكوين» قرب مستوى 85 ألف دولار خلال تعاملات اليوم، الأحد، وسط ترقب المستثمرين لتداعيات موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج 6 منتجات استثمارية متداولة في البورصة، تتيح التعرض للعملات المشفرة وبعض السلع باستخدام رافعة مالية تصل إلى ثلاثة أمثال الأداء اليومي للأصول الأساسية.

وبلغ سعر تداول «بيتكوين» نحو 84 ألفًا و860.5 دولار، دون تغير يذكر خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما تجاوزت العملة مستوى 87 ألف دولار لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع، قبل أن تعود للتحرك ضمن نطاق سعري محدود.

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موافقة أمريكية على 6 منتجات استثمارية

ذكرت منصة «إنفيستنج» المالية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وافقت، يوم الجمعة، على تعديل تنظيمي يسمح لبورصة «Cboe BZX» بإدراج 6 منتجات استثمارية أصدرتها شركة «فولاتيليتي شيرز».

وتستهدف هذه المنتجات تحقيق ثلاثة أمثال الأداء اليومي لعملات «بيتكوين» و«إيثريوم»، إلى جانب الذهب والفضة والنفط الخام والغاز الطبيعي.

 

التعرض لبيتكوين وإيثريوم عبر العقود الآجلة

وأوضحت المنصة أن المنتجات المرتبطة بعملتي «بيتكوين» و«إيثريوم» ستوفر تعرضًا استثماريًا للعملتين من خلال العقود الآجلة، وليس عبر الاحتفاظ المباشر بهما.

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وأشارت إلى أن موافقة الهيئة لا تعني بدء تداول هذه المنتجات على الفور، إذ لا تزال هناك متطلبات تسجيل يتعين استكمالها قبل طرحها للجمهور.

 

قواعد حفظ الأصول المشفرة تحت المراقبة

يأتي هذا التطور بعد اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، تعديلات على القواعد المنظمة لحفظ الأصول المشفرة، وهو ما شكل محورًا رئيسيًا لاهتمام المستثمرين في سوق «بيتكوين» خلال تعاملات يوم الجمعة.

 

قفزة في وظائف قطاع العملات المشفرة

وعلى صعيد نشاط صناعة العملات المشفرة، أظهرت بيانات منصة «كريبتو جوبز ليست» ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في القطاع إلى 1241 وظيفة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بـ382 وظيفة في يوليو.

وتصدر قطاع التمويل قائمة الوظائف الأكثر طلبًا، يليه قطاعا الهندسة والتداول، فيما كانت الخبرة المتعلقة بشبكة «بيتكوين» الأكثر طلبًا في مجال تقنيات البلوك تشين.

البيتكوين

كاثي وود: الذكاء الاصطناعي قد يدعم البلوك تشين

في سياق متصل، قالت كاثي وود، الرئيسة التنفيذية لشركة «آرك إنفست»، إن الذكاء الاصطناعي قد يشكل مصدرًا جديدًا للطلب على البنية التحتية لتقنية البلوك تشين.

وأوضحت أن ذلك يأتي مع انتقال أنظمة الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإجابة عن الاستفسارات إلى تنفيذ المعاملات بصورة مستقلة، مشيرة إلى أن المستثمرين قد يحتاجون بصورة متزايدة إلى متابعة تطور الوكلاء.

 

ارتفاع إيثريوم وسولانا وبي إن بي

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت عملة «إيثريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.65% إلى 2694.78 دولار، كما صعدت عملة «إكس آر بي»، ثالث أكبر العملات المشفرة، بنسبة 0.42% إلى 1.4917 دولار.

وزادت «سولانا» بنسبة 0.98% إلى 120.77 دولار، وقفزت «بي إن بي» بنسبة 2.51% إلى 786.31 دولار، في المقابل تراجعت «كاردانو» بنسبة 0.89% إلى 0.2439 دولار، وانخفضت «دوجكوين» بنسبة 0.23%.

بيتكوين

ترامب تقفز بأكثر من 112%

وفي سوق العملات الرقمية الميمية، قفزت عملة «ترامب» بنسبة 112.2%، بينما ارتفعت عملة «شيبا إينو» بنسبة 0.18%.

وفي ظل تحركات محدودة لبيتكوين قرب مستوى 85 ألف دولار، يترقب المستثمرون تطورات المنتجات الاستثمارية الجديدة وما قد تعنيه الموافقة التنظيمية الأمريكية لسوق العملات المشفرة، بالتزامن مع متابعة أداء العملات الرقمية الأخرى ونشاط سوق الوظائف المرتبط بالقطاع.

بيتكوين استثمارية السوق المستثمرين ترقب المستثمرين

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