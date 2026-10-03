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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيتكوين تفقد مستوى 85 ألف دولار رغم مقترح أمريكي لتعزيز مشاركة المؤسسات في سوق العملات المشفرة

بيتكوين
بيتكوين
رحمة سمير

رغم الدعم الذي تلقته من مقترح تنظيمي أمريكي جديد وبيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، تراجعت عملة «بيتكوين» خلال تعاملات اليوم، السبت، لتستقر دون مستوى 85 ألف دولار، بعدما تجاوزت لفترة وجيزة 87 ألف دولار، في ظل تحركات متباينة بسوق العملات المشفرة، وتزايد الترقب لمسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجلت «بيتكوين» 84 ألفًا و612.4 دولار، منخفضة بنسبة 0.35%، بعد أن لامست خلال الجلسة مستوى 87 ألفًا و219 دولارًا، وهو الأعلى لها منذ 23 سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات منصة «كوين ماركت كاب».

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مقترح أمريكي يفتح مسارًا جديدًا لحفظ الأصول الرقمية

جاء تحرك «بيتكوين» بالتزامن مع مقترح جديد من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتعديل قواعد حفظ الأصول، بما يسمح لمستشاري الاستثمار والصناديق بالاحتفاظ مباشرة ببعض الأصول الرقمية، في حال عدم توافر أمين حفظ مؤهل من طرف ثالث، مع الالتزام بضوابط محددة للحماية.

ويستهدف المقترح توفير مسار إضافي للصناديق ومستشاري الاستثمار الراغبين في الاحتفاظ بأصول رقمية لا تتوافر لها خدمات حفظ مؤهلة على نطاق واسع، وذلك في إطار قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

ومن المقرر أن يخضع المقترح لفترة تلقي تعليقات عامة تمتد إلى 60 يومًا، عقب نشره في السجل الفيدرالي، وسط توقعات بأن يسهم في توسيع مشاركة المؤسسات في سوق العملات المشفرة.

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بيانات الوظائف الأمريكية تدعم العملة المشفرة

تلقت «بيتكوين» دعمًا إضافيًا من بيانات سوق العمل الأمريكية، بعدما ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية خلال سبتمبر الماضي بنحو 29 ألف وظيفة، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادة قدرها 90 ألف وظيفة.

ودفعت البيانات الأضعف من المتوقع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار إلى التراجع، بالتزامن مع إعادة تقييم الأسواق لتوقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

 

تصفية مراكز بيع بنحو 142 مليون دولار

وعلى صعيد التداولات، أدى ارتفاع سعر «بيتكوين» خلال الجلسة إلى تصفية مراكز بيع بقيمة تقارب 142 مليون دولار خلال 24 ساعة، مقابل نحو 29 مليون دولار من مراكز الشراء، وفقًا لبيانات «كوين جلاس».

البيتكوين

وتعكس هذه التحركات حجم التقلبات في سوق العملات المشفرة، بالتزامن مع تأثر الأسعار بالتطورات التنظيمية والبيانات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.

«استراتيجي» تكشف آلية تمويل احتياطيات بيتكوين

وفيما يتعلق بالطلب المؤسسي، كشف مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي»، تفاصيل آلية تمويل نشاط الشركة المرتبط بـ«بيتكوين»، موضحًا احتفاظها باحتياطيات من الدولار لتغطية توزيعات الأرباح وفوائد الديون.

وتحمل الأسهم الممتازة للشركة، المعروفة باسم «STRC»، حاليًا معدل توزيعات أرباح سنويًا يبلغ 12%، فيما تقترح الشركة احتساب توزيعات الأرباح على أساس يومي، على أن يصوت المساهمون على المقترح في 28 أكتوبر الجاري.

البيتكوين

«سوبرسايكل فاينانس» تخطط لجمع 75 مليون دولار

وفي تحرك آخر، أعلنت شركة «سوبرسايكل فاينانس» اعتزامها جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار من خلال طرح مقترح، مع تخصيص الجزء الأكبر من الحصيلة لشراء «بيتكوين».

وتتبنى الشركة استراتيجية تختلف عن الشركات التي تركز على تراكم العملة المشفرة، إذ تعتزم بيع «بيتكوين» خلال الفترات التي تعتبرها مرتفعة السعر، والاحتفاظ بأصول مدرة للفائدة بين عمليات الشراء.

 

تباين أداء العملات المشفرة

وعلى مستوى العملات المشفرة الأخرى، تراجعت «إيثريوم»، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.42% لتسجل 2678.29 دولار، كما انخفضت «إكس آر بي» بنسبة 0.51% إلى 1.4894 دولار.

وتراجع سعر «سولانا» بنسبة 0.34% إلى 119.12 دولار، و«بي إن بي» بنسبة 0.40% إلى 768.96 دولار، بينما ارتفع «كاردانو» بنسبة 0.49% إلى 0.2476 دولار، وانخفضت «دوجكوين» بنسبة 0.79%.

بيتكوين

ترقب للتطورات التنظيمية ومسار الفائدة

وتتحرك سوق العملات المشفرة في ظل تفاعل المستثمرين مع المقترحات التنظيمية الأمريكية والبيانات الاقتصادية، إلى جانب تطورات الطلب المؤسسي وآليات تمويل الشركات التي تحتفظ بـ«بيتكوين». 

وبينما توفر هذه العوامل دعمًا متباينًا للعملة، تظل تحركات الأسعار مرتبطة بتقييم الأسواق للتطورات المقبلة، وعلى رأسها قواعد حفظ الأصول الرقمية ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

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