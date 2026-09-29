بيتكوين تستقر قرب 83 ألف دولار وسط ضغوط الفائدة ومخاوف اضطراب أسواق النفط

استقرت عملة "بيتكوين" قرب مستوى 83 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما قلصت خسائرها الأخيرة، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستمرار التوترات بين أمريكا وإيران، ما حد من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 0.6% إلى 83,637.10 دولار، بعد أن سجلت مستوى مرتفعا بلغ نحو 85 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تتراجع سريعا.

وتلقت أسواق العملات المشفرة بعض الدعم من إعلان بنك "سيتي" الأمريكي توسيع خدماته المرتبطة بالأصول الرقمية في اليابان والإمارات العربية المتحدة، وسط آمال بأن يسهم توسع المؤسسات المالية التقليدية في تعزيز تبني الأصول الرقمية.

وفي المقابل، تعرضت العملات المشفرة لضغوط جراء الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع استمرار الأسواق في تسعير احتمالات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات رئيسية عن سوق العمل الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، والتي قد تقدم مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة، إذ إن ظهور دلائل على قوة سوق العمل قد يعزز التوقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وكانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد قفزت إلى أعلى مستوياتها في 19 عامًا خلال سبتمبر الجاري، عقب رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وتبنيه موقفًا متشددًا في مواجهة ارتفاع التضخم.

وزادت الضغوط على الأسواق مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد هذا الأسبوع، في ظل محدودية التقدم في المفاوضات بين أمريكا وإيران. ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، تقارير أفادت بأنه عرض على إيران بعض التسهيلات مقابل الحصول على ضمانات بشأن مضيق هرمز وبرنامجها النووي.

كما رفض ترامب في وقت سابق أحدث مقترح للسلام قدمته إيران، في وقت استمرت فيه التوترات بين السعودية والحوثيين، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمالات تعطل إمدادات النفط، وأضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وتتأثر الأصول المضاربية، ومن بينها العملات المشفرة، عادة بارتفاع أسعار الفائدة، إذ يؤدي ارتفاع العوائد على أدوات الدين إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول التي لا تحقق عائدا ثابتا.

وعلى صعيد أداء العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت الأسعار بشكل حذر خلال تعاملات اليوم، مع تعافي بعض العملات من الخسائر التي تكبدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصعدت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.8% إلى 2,698.46 دولار، فيما ارتفعت "XRP" بنسبة 1.6%، بينما تحركت عملتا "سولانا" و"كاردانو" و"BNB" في نطاقات محدودة.

وفي سوق العملات المشفرة الميمية، ارتفعت "دوجكوين" بنسبة 1.5%، بينما تراجعت عملة "$TRUMP" بنسبة 1.3%.