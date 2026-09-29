محتاجين نعرف إمتى نضغط وإمتى ندعم .. محمد الدماطي يوجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

وجه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، دعا خلالها إلى فتح حوار موسع حول طريقة تقييم الفريق والنادي، مؤكدًا أن انتماءه للأهلي يجعله يتحدث من منظور المشجع قبل كونه عضوًا بمجلس الإدارة.

وكتب الدماطي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا أهلاوي قبل أي شيء، ومش معنى إني عضو مجلس إدارة إني مبقاش جمهور، مجلس الإدارة كله جمهور».

وأضاف: «أنا بقيت شايف ظواهر كمشجع أهلاوي محتاج إني أطلع أتكلم عنها، إحنا كلنا محتاجين نقف وقفة سريعة مع نفسنا ونفتح دواير حوار، وده كان السبب الرئيسي في ظهوري، وأتمنى ده يبقى بداية كلام كتير من الجميع، كلنا بنحب الأهلي».

وتابع عضو مجلس إدارة الأهلي: «محتاجين نحدد كتالوج النجاح والإخفاق للنادي، محتاجين نعرف إمتى نضغط وإزاي، وإمتى ندعم وإزاي».

وطالب الدماطي، جماهير الأهلي بعدم الانشغال بما يثار عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنافس، قائلًا: «محتاجين نفصل خالص عن سوشيال ميديا المنافس، لأنها نجحت إنها تجرّك في معركة إحنا اللي خسرانين فيها».

وشدد على أهمية الحضور الجماهيري في المدرجات ودعم اللاعبين، قائلًا: «محتاجين نبقى في المدرج بعيد عن مين بيقود المدرج والأدوات والدخلات دلوقتي، وننتقد في الملعب ونحسس اللعيبة إننا موجودين بجد، مش كله سوشيال ميديا وتريقة على كل حاجة».

كما دعا إلى عدم الانشغال ببعض الملفات التي تشغل الرأي العام الأهلاوي، والتركيز على الهدف الأساسي، موضحًا: «محتاجين نبطل نهتم بالحصريات والألبوم والطاخ، والشناوي وشوبير مع المنتخب، وتجديد إمام وهاني، محتاجين نبقى هدفنا كله إزاي نجيب بطولة».

وأشار الدماطي ، إلى ضرورة التعامل بهدوء مع العناصر التي تعمل من أجل النادي، قائلًا: «محتاجين نبقى هاديين على الكوادر اللي بتحب الأهلي بجد ومش بتقصر في حاجة، عشان منبقاش بيئة طاردة».

واختتم عضو مجلس إدارة الأهلي ، رسالته بالتأكيد على ضرورة أن يكون تقييم الجماهير للنادي قائمًا على معايير الأهلي نفسه، وليس على ما يثار من المنافسين، قائلًا: «محتاجين نفرح ونزعل على أساس مقاييسنا، مش المقاييس اللي المنافس مخوفنا بيها، نعاقب على دستورنا ونجدد على دستورنا، محدش كده كده هيقولك برافو من المنافس».

واختتم الدماطي، رسالته قائلًا: «إحنا الأهلي أعظم نادي في العالم وأعظم جمهور في الدنيا، كل المطلوب إن كلنا نوجه البوصلة صح مش أكتر».