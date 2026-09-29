البنك المركزي الأوروبي يعزز شبكات الأمان النقدي لدعم دور اليورو العالمي

يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تعزيز شبكات الأمان النقدي الدولية عبر توسيع خطوط تبادل العملات وتسهيلات إعادة الشراء، في خطوة تهدف إلى حماية منطقة اليورو من الصدمات الاقتصادية الخارجية وترسيخ مكانة العملة الموحدة منافساً قوياً للدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف تقلبات السياسة النقدية الأمريكية، حيث يسعى البنك الأوروبي لتقليل اعتماد النظام المالي العالمي المفرط على خطوط السيولة الدولارية، وتوفير آلية تسمح للبنوك المركزية الأجنبية بالحصول على اليورو وقت الأزمات دون الحاجة للتخلي عن أصولها الأوروبية.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على مسارين أساسيين هما تحديث خطوط تبادل العملات (Swap Lines) وإتاحة السيولة الفورية باليورو للبنوك المركزية الأجنبية مقابل عملاتها الوطنية لدعم الأسواق المحلية.

يضاف الى ذلك توسيع تسهيلات إعادة الشراء (EUREP) وتمكين البنوك غير التابعة لمنطقة اليورو من اقتراض العملة الموحدة مقابل تقديم سندات ديون أوروبية عالية الجودة كضمانات.

ورغم أن هذه الخطوات تعزز جاذبية اليورو كعملة احتياطي عالمي وتخفض تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات الأوروبية، إلا أنها تظل محكومة بتحديات هيكلية؛ على رأسها استمرار تجزئة أسواق المال الأوروبية وغياب سندات سيادية موحدة كأصول آمنة عالمياً.