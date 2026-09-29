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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب منتصف اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 ارتفاعًا خلال تعاملات منتصف اليوم في السوق المحلية، مقارنة بمستويات الأسعار التي سجلها المعدن الأصفر في بداية التعاملات، ليرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر من 6100 جنيه إلى 6120 جنيهًا للبيع، ومن 6050 إلى 6070 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 20 جنيهًا للجرام في سعري البيع والشراء.

وجاء ارتفاع الذهب محليًا بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا، حيث ارتفعت من 4128.31 دولار في بداية اليوم إلى نحو 4149.72 دولار منتصف اليوم، بزيادة قدرها 21.41 دولار، بينما سجل دولار الصاغة 52.42 جنيه، مقابل 52.15 جنيه للدولار في البنك.

سعر الذهب عيار 24 منتصف اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 منتصف اليوم إلى 6995 جنيهًا للبيع، مقابل 6970 جنيهًا في بداية التعاملات، بزيادة 25 جنيهًا، بينما صعد سعر الشراء إلى 6935 جنيهًا مقابل 6915 جنيهًا في بداية اليوم، بزيادة 20 جنيهًا.

ويعد عيار 24 من المؤشرات الرئيسية لحركة أسعار الذهب في السوق المحلية، خاصة مع ارتباطه المباشر نسبيًا بحركة الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6120 جنيهًا للبيع و6070 جنيهًا للشراء، مقابل 6100 جنيه للبيع و6050 جنيهًا للشراء في بداية التعاملات.

وبذلك يكون جرام الذهب عيار 21 قد ارتفع بنحو 20 جنيهًا خلال ساعات التعاملات، ليواصل التحرك صعودًا بعد التراجع الذي سجله في بداية اليوم.

ويعتبر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ولذلك تحظى تحركاته باهتمام كبير من جانب المواطنين والمستثمرين الراغبين في شراء الذهب أو متابعة تطورات الأسعار.

سعر الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5245 جنيهًا للبيع منتصف اليوم، مقابل 5230 جنيهًا في بداية التعاملات، بزيادة 15 جنيهًا.

كما صعد سعر الشراء إلى 5205 جنيهات، مقارنة بـ5185 جنيهًا في بداية اليوم، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4080 جنيهًا للبيع و4045 جنيهًا للشراء منتصف اليوم.

وكان السعر في بداية التعاملات يبلغ 4065 جنيهًا للبيع و4035 جنيهًا للشراء، ما يعني ارتفاع سعر البيع بنحو 15 جنيهًا وسعر الشراء بنحو 10 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واصل سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاعه خلال منتصف التعاملات، ليسجل نحو 48 ألفًا و960 جنيهًا للبيع و48 ألفًا و560 جنيهًا للشراء.

وكان الجنيه الذهب قد سجل في بداية اليوم نحو 48 ألفًا و800 جنيه للبيع و48 ألفًا و400 جنيه للشراء، ليرتفع بذلك بنحو 160 جنيهًا في سعري البيع والشراء.

ويتابع المستثمرون سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد المنتجات الأكثر ارتباطًا بسعر الذهب عيار 21، خاصة للراغبين في الاستثمار في الذهب بعيدًا عن المشغولات ذات المصنعية المرتفعة.

سعر أونصة الذهب اليوم عالميًا

شهدت الأونصة العالمية للذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، لتسجل نحو 4149.72 دولار، مقارنة بـ4128.31 دولار في بداية التعاملات، بزيادة قدرها 21.41 دولار.

وانعكس هذا الصعود العالمي على سعر الذهب في السوق المصرية، بالتزامن مع استمرار تحركات سعر الصرف وتغيرات آليات تسعير الذهب محليًا.

سعر الأونصة بالجنيه المصري

ارتفع سعر الأونصة بالجنيه المصري إلى نحو 217 ألفًا و545 جنيهًا للبيع و215 ألفًا و770 جنيهًا للشراء منتصف اليوم.

وكان سعر الأونصة في بداية التعاملات يبلغ 216 ألفًا و835 جنيهًا للبيع و215 ألفًا و60 جنيهًا للشراء، لترتفع بنحو 710 جنيهات في سعري البيع والشراء.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل دولار الصاغة نحو 52.42 جنيه منتصف اليوم، مقابل 52.52 جنيه في بداية التعاملات، بانخفاض قدره 10 قروش.

وفي المقابل، بلغ سعر الدولار في البنك نحو 52.15 جنيه، مقارنة بـ52.10 جنيه في بداية اليوم.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، في مقدمتها سعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار وحركة العرض والطلب في السوق المحلية، لذلك قد تتغير الأسعار أكثر من مرة خلال اليوم.

نصاب زكاة الذهب اليوم

وبحسب السعر الحالي لجرام الذهب عيار 24، يبلغ نصاب زكاة الذهب، المحسوب على أساس 85 جرامًا من عيار 24، نحو 594 ألفًا و575 جنيهًا.

ويأتي حساب النصاب وفق قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 24، وتتحرك قيمته مع تغير سعر الذهب في السوق.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

وبذلك سجل سعر الذهب منتصف اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، عيار 24 نحو 6995 جنيهًا للبيع و6935 جنيهًا للشراء، وعيار 21 نحو 6120 جنيهًا للبيع و6070 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 5245 جنيهًا للبيع و5205 جنيهات للشراء.

كما سجل عيار 14 نحو 4080 جنيهًا للبيع و4045 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48 ألفًا و960 جنيهًا للبيع و48 ألفًا و560 جنيهًا للشراء.

وسجلت الأونصة بالجنيه نحو 217 ألفًا و545 جنيهًا للبيع و215 ألفًا و770 جنيهًا للشراء، فيما بلغت الأونصة عالميًا 4149.72 دولار.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم وفق حركة الأونصة العالمية وسعر الدولار والتغيرات في السوق المحلية، كما أن الأسعار المعلنة للذهب لا تشمل قيمة المصنعية والدمغة والضريبة التي تختلف من تاجر إلى آخر ومن مشغول إلى آخر.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 سعر الذهب عيار 24 منتصف اليوم سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الجنيه الذهب اليوم

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