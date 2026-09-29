قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
هل يجوز الصلاة على النبي في السجود؟.. أمين الفتوى يوضح
هل يرحل عن الأهلي؟.. ياسر إبراهيم على ردار العين الإماراتي
"نصب واحتيال".. إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي إطلاق حملات لجمع تبرعات للمدارس
كوارث التضخم.. أستراليا ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا
اختراق هائل للبنتاجون.. معلومات حساسة تخص أكثر من 3 ملايين شخص
تصعيد جديد للحرب التجارية.. بدء سريان حظر أمريكي على واردات كندية
كندا تمدد قيود السفر المتعلقة بفيروس إيبولا لمدة 60 يوما
تعليمات بمنع الطلاب من حيازة أي آلات حادة في المدارس الثانوية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
وفاة محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة السابق لاتحاد كرة اليد
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن.. عيار 24 مفاجآة

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى أسعار الذهب اليوم مع استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية وانعكاسها على قيمة المعدن النفيس.

ويحرص الراغبون في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات على متابعة أحدث أسعار البيع والشراء قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل سعر البيع 6970 جنيها وسعر الشراء 6915 جنيها.

عيار 21 سجل سعر البيع 6100 جنيه وسعر الشراء 6050 جنيها.

عيار 18 سجل سعر البيع 5230 جنيها وسعر الشراء 5185 جنيها.

عيار 14 سجل سعر البيع 4065 جنيها وسعر الشراء 4035 جنيها.

الجنيه الذهب سجل سعر البيع 48800 جنيه وسعر الشراء 48400 جنيه.

الأونصة بالجنيه سجل سعر البيع 216835 جنيها وسعر الشراء 215060 جنيها.

الأونصة بالدولار سجلت 4115.23 دولار.

أسعار الذهب الان

تطورات أسعار الذهب في السوق المصرية

تتأثر حركة الذهب في مصر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تحدد اتجاهات الأسعار على مدار التعاملات، ويأتي سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه في مقدمة العوامل التي ترتبط بمستويات الذهب داخل السوق المحلية.

كما تلعب حركة العرض والطلب دورا في تحديد الأسعار خاصة مع تغير معدلات الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية أو الاتجاه إلى البيع.

وقد تشهد أسعار الذهب تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد نتيجة التحركات التي تطرأ على الأسواق العالمية أو أسعار العملات إلى جانب التغير في حجم المعروض والطلب داخل السوق المحلية.

المصنعية والدمغة على الذهب

ولا تقتصر تكلفة شراء المشغولات الذهبية على سعر جرام الذهب المعلن حيث تضاف قيمة المصنعية والدمغة إلى السعر النهائي وفقا لنوع المشغولة وتصميمها وطريقة تصنيعها والتاجر الذي تتم عملية الشراء من خلاله.

وتختلف قيمة المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى كما يمكن أن تختلف بين التجار بحسب طبيعة المشغولة ومستوى التصنيع والتصميم المستخدم.

أسعار الذهب الان

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط أسعار الذهب بعدد من المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تتابعها الأسواق بصورة مستمرة، وتعد قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب نظرا لتأثيرها على توجهات المستثمرين وتوزيع الاستثمارات بين الأصول المختلفة.

كما يرتبط السعر العالمي للذهب بحركة الدولار الأمريكي حيث يمكن أن تؤثر التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على تكلفة المعدن النفيس في الأسواق العالمية وهو ما ينعكس على الأسعار في الأسواق المحلية.

وتتابع الأسواق أيضا معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى لما لها من تأثير على توقعات المستثمرين واتجاهات حركة الذهب.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب اليوم الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

كريستيانو رونالدو

جيسوس يفاجئ رونالدو بقرار جديد.. تفاصيل أزمة الاتفاق بين مدرب النصر وقائده

محمد بن زايد و نتنياهو

بن زايد و نتنياهو يبحثان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

أنثروبيك تحذر: تقنيات من الذكاء الاصطناعي قد تشكل «مخاطر وجودية على البشرية»

حسن نصر الله

قاليباف: نصر الله غير موازين القوى بالمنطقة لصالح المظلومين في العالم

اليابان و سوريا

اليابان ترفع المزيد من العقوبات عن عدد من الكيانات في سوريا

بالصور

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 5 أسباب مرتبطة بالجو وغرفة النوم

بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد