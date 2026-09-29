أسعار الذهب الآن.. عيار 24 مفاجآة

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى أسعار الذهب اليوم مع استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية وانعكاسها على قيمة المعدن النفيس.

ويحرص الراغبون في شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات على متابعة أحدث أسعار البيع والشراء قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

أسعار الذهب الان

عيار 24 سجل سعر البيع 6970 جنيها وسعر الشراء 6915 جنيها.

عيار 21 سجل سعر البيع 6100 جنيه وسعر الشراء 6050 جنيها.

عيار 18 سجل سعر البيع 5230 جنيها وسعر الشراء 5185 جنيها.

عيار 14 سجل سعر البيع 4065 جنيها وسعر الشراء 4035 جنيها.

الجنيه الذهب سجل سعر البيع 48800 جنيه وسعر الشراء 48400 جنيه.

الأونصة بالجنيه سجل سعر البيع 216835 جنيها وسعر الشراء 215060 جنيها.

الأونصة بالدولار سجلت 4115.23 دولار.

أسعار الذهب الان

تطورات أسعار الذهب في السوق المصرية

تتأثر حركة الذهب في مصر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تحدد اتجاهات الأسعار على مدار التعاملات، ويأتي سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه في مقدمة العوامل التي ترتبط بمستويات الذهب داخل السوق المحلية.

كما تلعب حركة العرض والطلب دورا في تحديد الأسعار خاصة مع تغير معدلات الإقبال على شراء المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية أو الاتجاه إلى البيع.

وقد تشهد أسعار الذهب تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد نتيجة التحركات التي تطرأ على الأسواق العالمية أو أسعار العملات إلى جانب التغير في حجم المعروض والطلب داخل السوق المحلية.

المصنعية والدمغة على الذهب

ولا تقتصر تكلفة شراء المشغولات الذهبية على سعر جرام الذهب المعلن حيث تضاف قيمة المصنعية والدمغة إلى السعر النهائي وفقا لنوع المشغولة وتصميمها وطريقة تصنيعها والتاجر الذي تتم عملية الشراء من خلاله.

وتختلف قيمة المصنعية من قطعة ذهبية إلى أخرى كما يمكن أن تختلف بين التجار بحسب طبيعة المشغولة ومستوى التصنيع والتصميم المستخدم.

أسعار الذهب الان

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط أسعار الذهب بعدد من المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تتابعها الأسواق بصورة مستمرة، وتعد قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب نظرا لتأثيرها على توجهات المستثمرين وتوزيع الاستثمارات بين الأصول المختلفة.

كما يرتبط السعر العالمي للذهب بحركة الدولار الأمريكي حيث يمكن أن تؤثر التغيرات في قيمة العملة الأمريكية على تكلفة المعدن النفيس في الأسواق العالمية وهو ما ينعكس على الأسعار في الأسواق المحلية.

وتتابع الأسواق أيضا معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى لما لها من تأثير على توقعات المستثمرين واتجاهات حركة الذهب.