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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الخبز السياحي والفينو الحر.. بلغ عن المتلاعبين بالأوزان

سعر الخبز السياحي والفينو الحر
سعر الخبز السياحي والفينو الحر
محمد غالي

تتصدر أسعار الخبز السياحي والفينو اهتمامات المواطنين مع حرص الأسر على معرفة السعر الرسمي للرغيف وفقا للوزن المحدد من وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة مع استمرار الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة.

أسعار الخبز السياحي

وأكدت وزارة التموين استمرار العمل بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 المنظم لإنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو مع التشديد على مواجهة أي مخالفات تتعلق بزيادة الأسعار أو نقص الأوزان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخابز المخالفة.

أسعار الخبز السياحي الحر

حدد التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر وفقا للأوزان المقررة على النحو التالي.

سعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما بحد أقصى 2 جنيه.

سعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 60 جراما بحد أقصى 1.5 جنيه.

سعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 40 جراما بحد أقصى 1 جنيه.

 

أسعار الخبز الفينو

حدد التوجيه الوزاري أيضا أسعار الخبز الفينو وفقا لوزن الرغيف حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر رغيف الفينو وزن 50 جراما بحد أقصى 2 جنيه.

سعر رغيف الفينو وزن 40 جراما بحد أقصى 1.5 جنيه.

سعر رغيف الفينو وزن 30 جراما بحد أقصى 1 جنيه.

استمرار العمل بالأسعار المقررة

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تطبيق التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 الصادر في مارس الماضي بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

وشدد الوزير على ضرورة التزام أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بالأوزان والأسعار المحددة مع وضع قائمة واضحة تتضمن أسعار وأوزان الخبز في مكان ظاهر أمام المواطنين داخل المخبز.

عقوبات التلاعب في أسعار وأوزان الخبز

أكدت وزارة التموين عدم السماح بزيادة أسعار الخبز السياحي والفينو عن الحدود المقررة أو بيع أرغفة بأوزان أقل من المحددة في التوجيه الوزاري.

وتواصل الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات تنفيذ حملات رقابية على المخابز السياحية والإفرنجية لرصد أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وتستند العقوبات المتعلقة بالتلاعب في أسعار أو أوزان الخبز إلى القوانين المنظمة للتسعير ومكافحة الغش والتدليس ومنها المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري والمادة 2 من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته.

وزارة التموين تحذر المخابز المخالفة

شددت وزارة التموين على أن الحملات الرقابية مستمرة بمختلف المحافظات لضمان انضباط منظومة تداول الخبز السياحي والفينو وحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام المخابز بالإعلان عن الأسعار والأوزان بشكل واضح وظاهر للمواطنين وعدم تحصيل أي مبالغ تتجاوز الحدود القصوى المحددة بالتوجيه الوزاري.

طرق الإبلاغ عن مخالفات الخبز السياحي والفينو

دعت وزارة التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.

كما يمكن تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 19588 لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

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