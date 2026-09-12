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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خالد عيش: الأمن الغذائي يحمي المواطن ويدعم الصناعة الوطنية

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
الديب أبوعلي

أشاد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام قمة رؤساء دول وحكومات تجمع بريكس في العاصمة الهندية نيودلهي، بشأن أهمية تعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، مؤكدا أن هذه الملفات تمثل ركائز أساسية لحماية استقرار الشعوب ودعم مسارات التنمية.

وقال خالد عيش إن تأكيد الرئيس السيسي، أن الأمن الغذائي أصبح أكثر أهمية في ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، يعكس قراءة دقيقة للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصةً الدول النامية.

وأضاف أن مصر تتحرك وفق رؤية تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الخارجية وتأمين احتياجات المواطنين، موضحا أن تطوير مركز للحبوب واللوجستيات يمثل خطوة مهمة في دعم منظومة الأمن الغذائي المصرية.

وذكر أن ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يؤهلها للقيام بدور محوري في حركة التجارة وتداول السلع والحبوب على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن قضية الأمن الغذائي لا تتعلق فقط بتوفير السلع للمواطنين، وإنما تمتد آثارها إلى الصناعة والإنتاج وفرص العمل، مؤكدا أن استقرار إمدادات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يساهم في استمرار عمل المصانع الغذائية والحفاظ على العمالة وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن دعم الصناعات الغذائية وتوطين الإنتاج المحلي يمثلان أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي.

 

الأمن الغذائي مرتبط باستقرار الصناعة

وأكد خالد عيش أن العامل المصري يمثل عنصرا أساسيا في منظومة الأمن الغذائي، باعتباره شريكا رئيسيا في عملية الإنتاج داخل المصانع والمنشآت الغذائية، مشددا على أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل العمال ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع التطورات الحديثة في الصناعة.

ولفت النائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وما تمتلكه من موانئ وشبكات طرق ومشروعات قومية في البنية التحتية، يمنحها فرصا كبيرة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد أن ما طرحه الرئيس السيسي أمام قمة بريكس بشأن تعزيز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والإدارة المستدامة للموارد المائية، يتكامل مع جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية.

وشدد خالد عيش على أن كلمة الرئيس السيسي أمام قمة بريكس تحمل رسالة مهمة مفادها أن الأمن الغذائي أصبح جزءا أساسيا من مفهوم الأمن القومي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متتالية أثرت على حركة التجارة وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.

وأكد أن العمال في قطاع الصناعات الغذائية يقفون خلف توجهات الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الصناعة الوطنية، والعمل على توفير منتجات غذائية آمنة وبجودة عالية، بما يخدم المواطن المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين دول بريكس في مجالات الزراعة والغذاء واللوجستيات يمكن أن يفتح آفاقا جديدة أمام الصناعة المصرية، ويسهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا وزيادة فرص الاستثمار، بما ينعكس إيجابيا على الإنتاج وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.

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