ضربات جوية يمنية تستهدف مواقع للحوثيين في المخا وذو باب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية ، تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لمليشيا الحوثي في منطقتي المخا وذو باب، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضد الجماعة.

ووفقاً لبيان القوات المسلحة اليمنية، استهدفت الضربات تجمعات وعربات وأسلحة تابعة للحوثيين في محيط ميناء المخا، ما أسفر، بحسب البيان، عن تدمير الأهداف والقضاء على عدد من عناصر المليشيا.

كما طالت الغارات تجمعات حوثية بالقرب من مول «زيد الخرج»، وأخرى بجوار إدارة مشروع المياه في المدينة، إضافة إلى استهداف مقر سابق لأحد قادة المليشيا في المخا.

وفي المنطقة الواقعة بين المخا وذو باب، استهدفت القوات اليمنية تجمعات تضم عناصر وعربات حوثية في منطقة «المحجر الحيواني»، وفقاً لما أورده البيان.

وفي أعقاب الضربات، دعت القوات الجوية اليمنية المدنيين إلى تجنب عدد من الطرق والمناطق التي تشهد وجوداً أو تجمعات تابعة لمليشيا الحوثي، محذرة من الاقتراب منها حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد العمليات العسكرية في المناطق الساحلية غربي اليمن، ولا سيما في محيط المخا وذو باب، اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية لقربهما من خطوط الملاحة الدولية ومضيق باب المندب.