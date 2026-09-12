قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في البنوك الآن
مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية
ترامب يكشف فحوى رسالة الحوثيين إلى واشنطن: لا يريدوننا أن نهاجمهم
توافق بين مصر وجنوب أفريقيا على دعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية
ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي
رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية
معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات
رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام كفر الشيخ
رئيس الوزراء من كفر الشيخ: تم إجتزاء تصريحاتي عن مرتبات المهندسين
معارض أهلا مدارس 2026.. أماكن الخصومات وأسعار الأدوات المدرسية
رئيس الوزراء: الجولات فرصة للوقوف على تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات
رئيس الوزراء من كفر الشيخ: نعمل على تحسين الخدمات.. ومشروعات حياة كريمة أولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربات جوية يمنية تستهدف مواقع للحوثيين في المخا وذو باب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية ، تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لمليشيا الحوثي في منطقتي المخا وذو باب، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة ضد الجماعة.

ووفقاً لبيان القوات المسلحة اليمنية، استهدفت الضربات تجمعات وعربات وأسلحة تابعة للحوثيين في محيط ميناء المخا، ما أسفر، بحسب البيان، عن تدمير الأهداف والقضاء على عدد من عناصر المليشيا.

كما طالت الغارات تجمعات حوثية بالقرب من مول «زيد الخرج»، وأخرى بجوار إدارة مشروع المياه في المدينة، إضافة إلى استهداف مقر سابق لأحد قادة المليشيا في المخا.

وفي المنطقة الواقعة بين المخا وذو باب، استهدفت القوات اليمنية تجمعات تضم عناصر وعربات حوثية في منطقة «المحجر الحيواني»، وفقاً لما أورده البيان.

وفي أعقاب الضربات، دعت القوات الجوية اليمنية المدنيين إلى تجنب عدد من الطرق والمناطق التي تشهد وجوداً أو تجمعات تابعة لمليشيا الحوثي، محذرة من الاقتراب منها حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد العمليات العسكرية في المناطق الساحلية غربي اليمن، ولا سيما في محيط المخا وذو باب، اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية لقربهما من خطوط الملاحة الدولية ومضيق باب المندب. 

القوات المسلحة اليمنية مليشيا الحوثي ميناء المخا منطقة «المحجر الحيواني» ذو باب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

المعلم المصري

دام عزك .. رسالة وفاء من معلم مصري للكويت بعد نهاية خدمته

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

ترشيحاتنا

امن دمياط ..

مدير أمن دمياط يتفقد مصابي حادث تصادم على طريق المنصورة الزراعي

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التشجير بالسيدة نفيسة وشرق مدينة نصر

تموين بني سويف

خلال أسبوع.. تحرير 500 محضر لمخالفات تموينية وبيئية وصحية في بني سويف

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد