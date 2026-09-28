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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بشومة في الشرقية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر وإحداث إصابته بالشرقية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه (عامل «له معلومات جنائية» - مصاب بشرخ في كاحل القدم اليسرى وكدمات - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح).

وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، حدثت مشادة كلامية بينه وعاملين؛ لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة، تعديا خلالها عليه بالضرب باستخدام «عصا خشبية»، محدثين إصابته المنوه عنها.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما (عاملين «لأحدهما معلومات جنائية» - مقيمان بذات الدائرة).

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الشرقية

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