الحكومة تكشف موعد مؤتمرها المقبل وتوضح خطة تشجير الطرق والمحاور

تستعد الحكومة، لعقد مؤتمرها الخاص بمناقشة عدد من الملفات والقضايا المطروحة على أجندة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يشهد المؤتمر طرح ومناقشة مجموعة من الموضوعات وفق تصور محدد يتم الانتهاء من تفاصيله قبل الإعلان الرسمي عن جدول أعماله.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الموعد المقرر لعقد المؤتمر سيكون خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن المؤتمر لن يأخذ شكل الفعاليات المفتوحة، وإنما سيُعقد بصورة محدودة تركز على الملفات التي سيتم إدراجها ضمن جدول المناقشات.

وأضاف محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تعمل حاليًا على أكثر من تصور لشكل المؤتمر ومحاوره، تمهيدًا لاختيار التصور المناسب قبل الإعلان عن التفاصيل النهائية.

الحكومة تستعد للإعلان عن تفاصيل المؤتمر

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العمل يجري حاليًا على إعداد أكثر من رؤية تتعلق بالمؤتمر، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الموعد وحده لا يمثل جميع التفاصيل المتعلقة بالفعالية، حيث سيتم الكشف لاحقًا عن الملفات التي ستتم مناقشتها وطبيعة المشاركة وآليات إدارة النقاش.

وأكد أن التصور النهائي سيُعلن فور الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه، بحيث تتوافر أمام الرأي العام صورة كاملة بشأن الموضوعات المطروحة على المؤتمر.

خطة جديدة لتشجير المحاور المرورية

وفي سياق آخر، تطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى خطة الدولة لتشجير المحاور والطرق، موضحًا أن ملف التشجير يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الاتجاه إلى وضع رؤية متكاملة لا تقتصر على زراعة الأشجار بصورة عشوائية، وإنما تعتمد على نمط واضح يمكن تطبيقه على الطرق والمحاور المختلفة.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس أكثر من تصور لتنفيذ أعمال التشجير، على أن يتم وضع إطار عام يمثل الهوية الأساسية للمحاور والطرق، مع مراعاة اختلاف طبيعة كل محافظة عند التطبيق.

مراعاة طبيعة كل محافظة في أعمال التشجير

وأوضح محمد عادل أن خطة التشجير ستجمع بين وجود شكل عام موحد وبين تصميمات وتطبيقات تتناسب مع الخصائص المختلفة لكل محافظة، لافتًا إلى أن طبيعة التربة والظروف المناخية ستكون من العوامل التي يتم وضعها في الاعتبار عند تحديد أنواع الأشجار والنباتات المناسبة لكل منطقة.

وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى الوصول إلى صورة أكثر تناسقًا للمحاور المرورية، مع اختيار النباتات والأشجار بما يتناسب مع البيئة المحلية واحتياجات كل منطقة.

وتأتي خطة تشجير الطرق والمحاور في إطار توجيهات الدولة بالاهتمام بالمظهر الحضاري للمدن والطرق الرئيسية، والعمل على وضع تصور أكثر تنظيمًا للمساحات الخضراء، بحيث يتم تنفيذها وفق رؤية متكاملة تراعي الاختلافات البيئية والجغرافية بين المحافظات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العمل مستمر على إعداد التصورات الخاصة بالملفات المطروحة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية فور اعتمادها، سواء فيما يتعلق بالمؤتمر الحكومي المقرر خلال النصف الثاني من أكتوبر أو بخطط تشجير المحاور والطرق.