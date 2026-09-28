وزير الثقافة الأسبق: المستشار أحمد الزند كان يحافظ على علاقته بربنا ويداوم على الصلاة.. فيديو

قدم الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، خالص العزاء في وفاة المستشار أحمد الزند، مرددًا: "أحمد الزند كان رجلًا وطنيًا عظيمًا، ويقف في وجه الإخوان، ويدافع عن القضاء حتى آخر لحظة في حياته".

وقال عبد الواحد النبوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه خلال اجتماعات مجلس الوزراء التي كانت تحدث يوم الأربعاء من كل أسبوع أثناء كونه وزيرًا في الحقبة الوزارية، كان يرفع يده ويقول لرئيس الوزراء الصلاة، معقبًا: "كان يقوم يصلي الفرض والنوافل، الراحل كان يحافظ على علاقته بربه، وكمان عامل مسجد في بيته للتعبد، وكمان كان محبًا لعمل الخير".

وأكمل: "المستشار الراحل أحمد الزند كان لديه علاقة طيبة مع الإعلام، كمان المرحلة التي كنا فيها الحصول على المعلومة سهل، وكانت بعض المعلومات تحدث بلبلة وهي مصدر للشائعات".