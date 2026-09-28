قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشافي: هولندا ستقدم أداء هجوميا أكثر قوة في دوري الأمم الأوروبية
رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع
وزير البترول يبحث مع وزير المناجم بالكونغو تعزيز التعاون في التعدين وتعظيم القيمة المضافة
قيادي بحزب الجيل: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى التعدين ضمانة وأمان للاستثمارات العالمية والمحلية
وزير التربية والتعليم: نستهدف التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل
الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا
ثمن قصف موسكو.. صور لأشخاص يهربون من النوافذ بعد استهداف شقق سكنية ومعالم ثقافية في كييف
قيادي الجبهة الوطنية: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال تعكس رؤية استباقية لمواجهة تحديات العصر
أبو العطا: دعم الرئيس السيسي للتعدين ضمانة لجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر
لاتسيو يعلن رحيل الإسباني باتريسيو جابارون إلى الاتفاق الإماراتي
النيران التهمت الواجهة.. السيطرة على حريق بمحيط قسم شرطة الأزبكية| صور
مقترح برلماني يطالب بإلزام شركات الشحن والتوصيل بالتأمين على عمال الدليفري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يتمسك بموقفه الرافض للانضمام إلى معسكر منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا الودية.

الشناوي يرفض الانضمام للمنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا 

 

وقال المصدر إن الشناوي لا يرغب في الانضمام إلى معسكر الفراعنة قبل المباراة الودية المقرر إقامتها يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ختام المعسكر الحالي للمنتخب.

وأوضح أن موقف قائد الأهلي يأتي رغم التصريحات الأخيرة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والتي أوضح خلالها أن حديثه السابق عن محمد الشناوي، ووصفه بـ«المنتهي»، تم فهمه بشكل خاطئ، مؤكدًا احترامه للحارس وثقته في قدراته.

وكان حسام حسن قد قال، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية: «حديثي عن تصريحات محمد الشناوي فهم خطأ.. أحترم الجميع، وقلت وقتها إن الشناوي كان مصابًا في الكتف، ولم أقصد التقليل من أي فرد، كلهم إخواتي وأبنائي».

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: «الشناوي من اللاعبين الذين أخلصوا للمنتخب، وأنا أثق فيه وفي جميع حراس المرمى».

وأشار المصدر إلى أن الشناوي متمسك بموقفه في الوقت الحالي، رغم تصحيح حسام حسن لتصريحاته السابقة، على أن يتم التنسيق بشأن موقفه من المعسكر المقبل وفقًا لارتباطات النادي والمنتخب.

محمد الشناوي الأهلي منتخب مصر جنوب إفريقيا حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم

ترشيحاتنا

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المجلس القومي للطفولة والأمومة

"القومي للطفولة والأمومة" يطلق إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة

صورة أرشيفية

بعد تكرار الشكاوى منها| 5 أسباب جعلت الرياضيات من أصعب المواد الدراسية

بالصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد