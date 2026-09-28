الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يتمسك بموقفه الرافض للانضمام إلى معسكر منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا الودية.

الشناوي يرفض الانضمام للمنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

وقال المصدر إن الشناوي لا يرغب في الانضمام إلى معسكر الفراعنة قبل المباراة الودية المقرر إقامتها يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ختام المعسكر الحالي للمنتخب.

وأوضح أن موقف قائد الأهلي يأتي رغم التصريحات الأخيرة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، والتي أوضح خلالها أن حديثه السابق عن محمد الشناوي، ووصفه بـ«المنتهي»، تم فهمه بشكل خاطئ، مؤكدًا احترامه للحارس وثقته في قدراته.

وكان حسام حسن قد قال، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية: «حديثي عن تصريحات محمد الشناوي فهم خطأ.. أحترم الجميع، وقلت وقتها إن الشناوي كان مصابًا في الكتف، ولم أقصد التقليل من أي فرد، كلهم إخواتي وأبنائي».

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: «الشناوي من اللاعبين الذين أخلصوا للمنتخب، وأنا أثق فيه وفي جميع حراس المرمى».

وأشار المصدر إلى أن الشناوي متمسك بموقفه في الوقت الحالي، رغم تصحيح حسام حسن لتصريحاته السابقة، على أن يتم التنسيق بشأن موقفه من المعسكر المقبل وفقًا لارتباطات النادي والمنتخب.