رسميًا.. يوفنتوس يضم الحارس البرازيلي نيتو حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا، اليوم الاثنين، تعاقده مع حارس المرمى البرازيلي نوربيرتو نيتو في صفقة انتقال حُر حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن نيتو عاد ليرتدي قميص يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027 المقبل.

وسبق لنيتو (36 عامًا) اللعب في صفوف يوفنتوس بين عامي 2015 و 2017 ولعب 22 مباراة رفقة البيانكونيري على مدار موسمين وحقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة.

وبعد فترته في تورينو، لعب نيتو خمس مواسم مع ناديي فالنسيا وبرشلونة في إسبانيا تلتها ثلاثة مواسم في إنجلترا مع بورنموث وأرسنال، قبل أن يعود إلى البرازيل في الموسم الماضي مع بوتافوجو.

ويأتي تعاقد يوفنتوس مع نيتو عقب إصابة حارسه البولندي كاميل جرابارا بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي ‌خلال إحدى الحصص التدريبية للفريق.