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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يدعو لاجتماع طارئ عقب مخطط استهداف قاعدة «فيرفورد»

قاعدة «فيرفورد» الجوية
قاعدة «فيرفورد» الجوية
فرناس حفظي

دعا رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ملابسات الواقعة الأمنية قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في مقاطعة غلوسترشير، عقب توقيف خمسة رجال للاشتباه في التخطيط لاستهداف القاعدة.

ومن المقرر أن يترأس بورنهام اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية «كوبرا»، لبحث تفاصيل الحادث والتطورات الأمنية المرتبطة به.

وتعود الواقعة إلى الساعات الأولى من يوم الأحد، عندما أبلغت السلطات عن تحرك ثلاث مركبات مشبوهة باتجاه محيط القاعدة، قبل أن تتدخل الشرطة وتلقي القبض على خمسة رجال.

وفتحت السلطات البريطانية تحقيقًا في الواقعة، يشمل شبهات تتعلق بجرائم بموجب قانون المتفجرات والتحضير لعمل إرهابي، فيما جرى إخلاء عدد من السكان من المنطقة المحيطة بموقع الحادث كإجراء احترازي.

وفي وقت لاحق، أُفرج عن الرجال الخمسة بكفالة مع استمرار التحقيق، بينما تبحث السلطات أيضًا في احتمال وجود صلة بين المشتبه بهم وجهة أجنبية.

وتأتي التطورات في ظل أهمية قاعدة «فيرفورد» العسكرية، التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، فيما أكدت السلطات البريطانية أن التحقيق لا يزال مستمرًا، ولم تعلن حتى الآن عن الجهة التي تقف وراء المخطط أو الدافع وراءه.

وكانت إيران قد نفت أي تورط لها في الواقعة، ووصفت الاتهامات والتكهنات بشأن صلتها بالحادث بأنها «لا أساس لها من الصحة».

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