ماشي يكسر فى العربيات .. القبض على مهتز نفسيا في المطرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على المارة، وإحداث تلفيات بعدد من السيارات المتوقفة بأحد الشوارع بالقاهرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك إحدى السيارات- عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبسؤاله؛ أقر بأنه بتاريخ 26 سبتمبر الجاري، قام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بسيارته في أثناء توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه يعاني من اضطراب نفسي.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية؛ لإيداع المذكور بإحدى دور الرعاية.