قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي للمديريات التعليمية وتوزيعها بالمدارس قريبا
1792 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة في عيد العرش
أبرزها "Ai" وترميم الافلام.. حسين فهمي يكشف تفاصيل الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي
يا بلاش.. تفاصيل قسط تذكرة مصر للطيران بدون فوائد
ماشي يكسر فى العربيات .. القبض على مهتز نفسيا في المطرية
وزير التموين يتابع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية والموقف التنفيذي للمشروعات
بكفالة.. الشرطة البريطانية تفرج عن المعتقلين الـ 5 في حادث «قاعدة فيرفورد»
الداخلية تكشف حقيقة ممارسة شخص لأعمال البلطجة في سوهاج
سكن لكل المصريين 9.. شروط الدخل وحجز 15 ألف شقة
محافظ الجيزة يستقبل سفير أوزبكستان لبحث فرص التعاون المشترك
61 مليون طن من الأنقاض تخفي 10 آلاف جثة.. غزة تواجه أكبر عملية تطهير في التاريخ الحديث
تضارب بين واشنطن وطهران.. ترامب يتحدث عن مفاوضات وإيران تنفي وجودها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يا بلاش.. تفاصيل قسط تذكرة مصر للطيران بدون فوائد

مصر للطيران
مصر للطيران
محمد غالي

تسعى شركة مصر للطيران إلى توفير مزيد من المرونة أمام المسافرين عند حجز تذاكر السفر من خلال إتاحة نظام جديد لتقسيط قيمة التذاكر على فترات سداد تصل إلى عام كامل دون فوائد عند استخدام بطاقات الائتمان البنكية في إتمام عملية الدفع.

ويتيح العرض للعملاء توزيع تكلفة تذكرة السفر على أقساط شهرية بدلا من سداد القيمة كاملة وقت الحجز وذلك وفقا للحدود والشروط المنظمة للحملة التي أعلنتها الشركة.

تقسيط تذاكر مصر للطيران لمدة 12 شهرا

تتيح مصر للطيران للعملاء إمكانية تقسيط قيمة تذكرة السفر لمدة تصل إلى 12 شهرا دون فوائد وذلك عند استخدام بطاقة ائتمان بنكية لسداد قيمة التذكرة.

ولا يشترط العرض دفع مقدم عند الاستفادة من نظام التقسيط كما لا تفرض الشركة رسوما إدارية على عملية التقسيط وفقا للتفاصيل المعلنة للحملة مع الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بالبطاقة الائتمانية المستخدمة في السداد.

قيمة التذاكر المؤهلة للتقسيط

حددت مصر للطيران قيمة التذاكر التي يمكن الاستفادة منها ضمن العرض حيث تبدأ قيمة العملية من 10000 جنيه وتصل إلى 100000 جنيه كحد أقصى.

ويستطيع العميل الاستفادة من العرض مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة التي تستمر حتى 31 ديسمبر 2026.

خطوات حجز تذكرة مصر للطيران بالتقسيط

يمكن للراغبين في الاستفادة من نظام التقسيط التواصل مع مركز اتصال مصر للطيران عند حجز التذكرة وطلب الاستفادة من خطة السداد المتاحة ضمن الحملة.

وخصصت الشركة الرقم 1717 لإتمام عملية شراء التذكرة كما يمكن التواصل من خلال رقم الهاتف الأرضي 090070000 للاستفسارات المتعلقة بالحجز.

كما يمكن الاتصال على الرقم 19093 للاستفسار بشأن تنشيط خطة التقسيط أو إلغائها وفقا للشروط المنظمة للخدمة.

شروط الاستفادة من تقسيط تذاكر مصر للطيران

تشترط مصر للطيران استخدام بطاقة ائتمان بنكية عند سداد قيمة التذكرة للاستفادة من نظام التقسيط مع الالتزام بالحدود المالية المحددة للحملة.

كما تخضع عملية التقسيط للشروط والأحكام المنظمة للعرض وللقواعد الخاصة بالبطاقة الائتمانية المستخدمة في عملية الدفع.

ويتعين على العميل مراجعة تفاصيل خطة التقسيط والفترة الزمنية المتاحة للسداد قبل إتمام عملية شراء التذكرة والتأكد من الشروط المطبقة على البطاقة المستخدمة.

موعد انتهاء عرض تقسيط تذاكر مصر للطيران

يستمر عرض تقسيط تذاكر مصر للطيران حتى 31 ديسمبر 2026 وفقا للمدة المحددة للحملة على أن تكون الاستفادة من العرض مرة واحدة فقط لكل عميل خلال فترة سريانه.

وتتيح الحملة للمسافرين توزيع تكلفة تذاكر السفر على فترة سداد تمتد إلى 12 شهرا وفقا للخطة المتاحة مع الالتزام بالشروط والضوابط المعلنة.

مصر للطيران تذكرة مصر للطيران تذكرة مصر للطيران قسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

ترشيحاتنا

محمد الشناوي و فهد العتيبي

لا يحتاج لشهادة.. فهد العتيبي يشيد بالشناوي: «نجم فوق العادة»

جاكبو

إصابة في الكاحل تبعد نجم ليفربول عن منتخب هولندا

خالد الغندور

خالد الغندور يشيد بهاني رمزي بعد توليه منصب المدير الرياضي لنادي زد

بالصور

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: شكرا وزارة الداخلية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

المزيد