يا بلاش.. تفاصيل قسط تذكرة مصر للطيران بدون فوائد

تسعى شركة مصر للطيران إلى توفير مزيد من المرونة أمام المسافرين عند حجز تذاكر السفر من خلال إتاحة نظام جديد لتقسيط قيمة التذاكر على فترات سداد تصل إلى عام كامل دون فوائد عند استخدام بطاقات الائتمان البنكية في إتمام عملية الدفع.

ويتيح العرض للعملاء توزيع تكلفة تذكرة السفر على أقساط شهرية بدلا من سداد القيمة كاملة وقت الحجز وذلك وفقا للحدود والشروط المنظمة للحملة التي أعلنتها الشركة.

تقسيط تذاكر مصر للطيران لمدة 12 شهرا

تتيح مصر للطيران للعملاء إمكانية تقسيط قيمة تذكرة السفر لمدة تصل إلى 12 شهرا دون فوائد وذلك عند استخدام بطاقة ائتمان بنكية لسداد قيمة التذكرة.

ولا يشترط العرض دفع مقدم عند الاستفادة من نظام التقسيط كما لا تفرض الشركة رسوما إدارية على عملية التقسيط وفقا للتفاصيل المعلنة للحملة مع الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بالبطاقة الائتمانية المستخدمة في السداد.

قيمة التذاكر المؤهلة للتقسيط

حددت مصر للطيران قيمة التذاكر التي يمكن الاستفادة منها ضمن العرض حيث تبدأ قيمة العملية من 10000 جنيه وتصل إلى 100000 جنيه كحد أقصى.

ويستطيع العميل الاستفادة من العرض مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة التي تستمر حتى 31 ديسمبر 2026.

خطوات حجز تذكرة مصر للطيران بالتقسيط

يمكن للراغبين في الاستفادة من نظام التقسيط التواصل مع مركز اتصال مصر للطيران عند حجز التذكرة وطلب الاستفادة من خطة السداد المتاحة ضمن الحملة.

وخصصت الشركة الرقم 1717 لإتمام عملية شراء التذكرة كما يمكن التواصل من خلال رقم الهاتف الأرضي 090070000 للاستفسارات المتعلقة بالحجز.

كما يمكن الاتصال على الرقم 19093 للاستفسار بشأن تنشيط خطة التقسيط أو إلغائها وفقا للشروط المنظمة للخدمة.

شروط الاستفادة من تقسيط تذاكر مصر للطيران

تشترط مصر للطيران استخدام بطاقة ائتمان بنكية عند سداد قيمة التذكرة للاستفادة من نظام التقسيط مع الالتزام بالحدود المالية المحددة للحملة.

كما تخضع عملية التقسيط للشروط والأحكام المنظمة للعرض وللقواعد الخاصة بالبطاقة الائتمانية المستخدمة في عملية الدفع.

ويتعين على العميل مراجعة تفاصيل خطة التقسيط والفترة الزمنية المتاحة للسداد قبل إتمام عملية شراء التذكرة والتأكد من الشروط المطبقة على البطاقة المستخدمة.

موعد انتهاء عرض تقسيط تذاكر مصر للطيران

يستمر عرض تقسيط تذاكر مصر للطيران حتى 31 ديسمبر 2026 وفقا للمدة المحددة للحملة على أن تكون الاستفادة من العرض مرة واحدة فقط لكل عميل خلال فترة سريانه.

وتتيح الحملة للمسافرين توزيع تكلفة تذاكر السفر على فترة سداد تمتد إلى 12 شهرا وفقا للخطة المتاحة مع الالتزام بالشروط والضوابط المعلنة.