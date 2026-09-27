أخبار التوك شو| سعر تذكرة الأتوبيس الترددي BRT.. "أورنج": تقدم منح تدريبية لـ 200 ألف متدرب.. الرئيس السيسي يستقبل «كريستل هايدمان»..أسعار الزيت رايحه على فين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مفيش علاج لهذه الأعراض.. حسام موافي يوجه رسالة عاجلة لمرضى السكر

تلقى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، رسالة من شخص يدعى محمد سلام، أكد خلالها أنه مريض بالسكر ويعاني من التهاب الأعصاب الطرفية، موضحًا أنه لم يجد طبيبًا قادرًا على تشخيص حالته وعلاجها، ومؤكدًا أن الشفاء في النهاية من عند الله.

الرئاسة الفلسطينية: العبث بالمقدسات خط أحمر ولعب بالنار

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئاسة الفلسطينية قالت إن العبث بالمقدسات خط أحمر ولعب بالنار.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض

تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثرها بكتل هوائية صحراوية، قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مع استمرار التحسن الملحوظ في أجواء فصل الخريف.

أطنان من الغذاء.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة مساعدات جديدة نحو غزة

قال زياد قاسم مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن مصر تواصل جهودها الإنسانية لمساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء من خلال استقبال المرضى والمصابين والجرحى، أو عبر إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

أستاذ اقتصاديات السياحة: الذكاء الاصطناعي يتدخل في اختيار الوجهات والفنادق وشركات الطيران

أكد الدكتور سعيد البطوطي أستاذ اقتصاديات السياحة، أنّ الذكاء الاصطناعي أصبح مهمًا في صناعة السياحة العالمية، بعدما تجاوز كونه مجرد أداة تقنية مساعدة، مشيرًا إلى أنه يؤدي دورًا في توجيه المستهلكين والتأثير في اختياراتهم المتعلقة بالوجهات السياحية.

خلال لقاء السيسي.. "أورنج": تقدم منح تدريبية لـ 200 ألف متدرب في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

عرضت قناة إكسترا خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل، "كريستل هايدمان"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية.



الرئيس السيسي يُشيد بنجاح مجموعة أورنج بمصر

عرضت قناة إكسترا خبرًا عاجلًا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل، "كريستل هايدمان"، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "أورنج" العالمية.



سعر تذكرة الأتوبيس الترددي BRT.. يبدأ من 5 جنيهات ويصل إلى 35

قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والموانئ، إن الأتوبيس الترددي السريع BRT يمثل بديلًا للخط الخامس لمترو الأنفاق، موضحًا أنه يعد وسيلة نقل متميزة وصديقة للبيئة، وتسهم في تطوير منظومة النقل.



