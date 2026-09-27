طقس اليوم.. أجواء حارة وأمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس معتدلًا رطبًا على أغلب الأنحاء ليلًا.

وخلال برنامج «صباح البلد»، تم استعراض توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف المناطق.

شبورة مائية صباحًا

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من وسط سيناء.

أمطار متفاوتة الشدة

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، وقد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وبحسب ما تم استعراضه خلال برنامج «صباح البلد»، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: