قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو ضد هالاند .. تشكيل البرتغال والنرويج المتوقع بدوري الأمم الأوروبية
بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟
أرخصها بـ 1.095 مليون جنيه.. سيارات عائلية جديدة في السوق المصري
وفاة والدة مدحت عبد الهادي.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة
القبض على متهمين باستغلال 11 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني
في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة
معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون
برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا
اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو
ضبط 6 سائقي مدارس يتعاطون مخدر الحشيش وإحالتهم إلى النيابة العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل انتهاء المُهلة .. الضرائب العقارية تُعلن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية
قسم الخدمات

جددت مصلحة الضرائب العقارية، تذكير المواطنين المكلفين بأداء الضريبة، من مالكي أو شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية، بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بوحداتهم العقارية قبل انتهاء المهلة القانونية المقررة تجنباً للوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات القانونية.

ويأتي هذا التنبيه في إطار حرص المصلحة على بسط الشفافية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين لاستيفاء التزاماتهم الضريبية في المواعيد المحددة وفقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن الضريبة على العقارات المبنية.

الضريبة العقارية

الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية

ووفقاً للتوقيتات الدورية المعتمدة في القانون واللوائح التنفيذية:

تاريخ انتهاء المهلة: يُعد 30 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي لحصر وتقييم العقارات المبنية.

الفترات الاستثنائية: في حالات حصر إعادة التقييم العام (التي تُجرى كل 5 سنوات)، تبدأ فترة تقديم الإقرارات من أول يوليو وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام.

الضريبة العقارية

الفئات المكلفة بتقديم الإقرار الضريبي

ويلتزم بتقديم الإقرار الضريبي العقاري الفئات التالية:

مالكو العقارات: مالك العقار أو من له عليه حق عيني بالإنتفاع أو الاستغلال.

العقارات غير السكنية: أصحاب المحال التجارية، والمصانع، والورش، والمنشآت الخدمية والصناعية والترفيهية.

مصلحة الضرائب العقارية

الوحدات المستجدة: المالك لـ وحدات عقارية حديثة البناء أو التي حدثت عليها تعديلات بإضافة أدوار أو تغيير في طبيعة استغلالها خلال العام.

طرق ومنافذ تقديم الإقرارات

وحرصت وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية على إتاحة عدة منافذ لتسهيل عملية التقديم:

التقديم الإلكتروني: عبر منصة مصر الرقمية أو البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية دون الحاجة للتنقل.

الضرائب العقارية

التقديم الميداني: التقدم المباشر إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في نطاقها العقار المطلوب تقديم الإقرار عنه.

الغرامات والنتائج المترتبة على التأخير

وشددت المصلحة على أن التأخر عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد يُعرض المكلف للضوابط والعقوبات المنصوص عليها قانوناً:

الضرائب العقارية

غرامات التأخير: تطبيق غرامة مالية تتراوح وفق القانون في حالة عدم تقديم الإقرار أو تقديمه ببيانات غير صحيحة.

الربط التقديري: يحق للمصلحة تقدير القيمة الإيجارية للعقار بصفة تقديرية وفق قواعد الحصر الميداني في حال تخلف المالك عن تقديم الإقرار الفعلي.

الضرائب العقارية الضريبة العقارية تقديم الإقرارات الضريبية مصلحة الضرائب موعد الضريبة العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

ترشيحاتنا

الأوقاف

الأوقاف: مصر قبلة السياحة وحسن استقبال السائح سلوك حضاري يعكس أصالة الشعب

دعاء لزوجي بالرزق الواسع

دعاء لزوجي بالرزق الواسع.. اللهم وسع في رزق زوجي وبارك في عمره وألبسه ثوب العافية

الجامع الأزهر

اليوم.. ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز عن حاسة البصر

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد