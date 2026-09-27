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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، Yuko Mitsui، نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وذلك خلال زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في معرض اليابان الدولي للسياحة (TEJ2026)، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، واستعراض مجالات التعاون المستقبلية.

وزير السياحة والآثار 

وخلال اللقاء، ثمَّن الوزير ونائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التعاون المثمر والبنَّاء بين الوزارة والوكالة، وما تقدمه الوكالة من دعم للمتحف المصري الكبير، مؤكدين على أن التعاون المصري الياباني في هذا الصرح يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة بين مصر واليابان.

كما تم التأكيد على أهمية التعامل مع المتحف المصري الكبير باعتباره كيانًا ذو طبيعة اقتصادية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارده وإمكاناته، إلى جانب تعزيز دوره الثقافي والعلمي.

كما تم الإشارة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية وتبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين من المصريين واليابانيين.

وتناول اللقاء، أيضاً، أهمية تطوير منظومة البحث العلمي بالمتحف المصري الكبير، وتعزيز إنتاج ونشر الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، بما يدعم مكانته كمركز للبحث العلمي والتبادل المعرفي، ويسهم في جذب الباحثين والخبراء من مختلف دول العالم.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان مجالات التعاون المستقبلية، ولا سيما في مجالات الإدارة والتدريب وبناء القدرات والبحث العلمي، بما يدعم تطوير منظومة العمل بالهيئات والمتاحف التابعة للوزارة.

وفي نهاية اللقاء، وجهت  نائب الرئيس الأول لجايكا التهنئة للوزير والدولة المصرية بمناسبة قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة على استمرار الوكالة في دعم المتحف المصري الكبير من خلال عدد من برامج الدعم الفني الجاري تنفيذها، والتي تستهدف تطوير الكفاءات الإدارية والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات الإدارة والتشغيل.

حضر اللقاء السفير راجـي الأتربي سفير مصر لدى اليابان، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والأستاذة إيناس طه سكرتير أول بسفارة المصرية باليابان.
 

وزير السياحة والآثار جايكا معرض اليابان الدولي للسياحة السياحة سياحة مصر

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