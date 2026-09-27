وزير المالية: 80 مليار جنيه بالموازنة الحالية.. لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يمثل لنا «مصدر إلهام»، ويساعد على الابتكار والتطور، موضحًا أن تبادل الرؤى مع شركائنا يفيدنا فى تصميم أنظمة أكثر كفاءة وملاءمة للواقع المصرى.و

قال، في حوار خلال «قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا»، أن «النظام الضريبي المبسط» فكرة مصرية خالصة، تستهدف تشجيع الأنشطة الصغيرة، وتحفيزها على النمو والتوسع، لافتًا إلى أننا جاهزون لتمويل أي مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المصري.

أوضح أننا نوفر التمويلات الميسرة للشركات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أن دور وزارة المالية يتمثل في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي، وقد تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه بالموازنة الحالية لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف التعاون مع وزارتي «الاستثمار» و«الصناعة» لإيجاد صندوقين لدعم ومساندة أنشطة ومجالات محددة؛ بما يسهم في توجيه المساندة الاقتصادية بصورة أكثر استهدافًا وفاعلية.

قال كجوك، إن الهدف الأساسي من التحول الرقمي هو تحسين الخدمات المقدمة للناس، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

أضاف أن المواطنين تجاوبوا بصورة جيدة مع «موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية»، حيث تجاوز عدد المسجلين على هذا التطبيق الإلكتروني ١٫٢ مليون مواطن.

أوضح الوزير، أن هذا التطبيق الإلكتروني يخضع للتطوير المستمر؛ من أجل المزيد من التبسيط والتيسير وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.