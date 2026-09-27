دعاء لزوجي بالرزق الواسع.. اللهم وسع في رزق زوجي وبارك في عمره وألبسه ثوب العافية

دعاء لزوجي بالرزق الواسع .. تسعى الكثير من الزوجات للحفاظ على منزلها وزوجها وعائلتها بأكملها وتجنب المشاكل والخلافات التي من شأنها تهدد استقرار الحياة الزوجية، وفي سبيل تحقيق ذلك تبحث عن كافة الطرق الممكنة، والتي يأتي في مقدمتها الدعاء، فهذه العبادة العظيمة هي الطريق الأمثل لتحقيق الغايات، وعلى الزوجة ان تدعي لزوجها بالرزق الواسع لتعينه على مصاعب الحياة، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء لزوجي بالرزق الواسع .

دعاء لزوجي بالرزق الواسع

اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، أسألك اللهم الفلاح والنجاح في الدنيا، كما أسألك الفوز بالجنة في الآخرة، اللهم فك الكرب، ويسر الرزق، وأذهب اللهم عنا الحزن والبلاء، ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد ربنا على رزقتنا وأوليت، استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته اللهم اني أعيذه من الم يخفي إبتسامته اللهم ارزقني فيضا من السعادة اللهم أدم على زوجي ابتسامته وصحته وعافية وارزقه العمر المديد وارونا بوفرة غيثك وعظيم رحمتك. .. اللهمّ أكرم زوجي الغالي ووسّع له في رزقه مدّ بصره، واصرف عنهُ يا سيّدي كلّ سوء، اللهمّ إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه اللهمّ برحمتك وكرمك عليه.

دعاء لزوجي بالرزق الواسع

اللهم افتح على زوجي كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه اللهم ابعد عنه كل شر وقدر له كل خير اللهم أطل في عمره بصحة وعافية يارب لقد منحني السعادة يوما ‘فامنحه السعادة دهرا يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

اللهم سخر جنود الأرض وملائكه السماء اللهم افتح لزوجي كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه وأبعد عنه كل شر اللهم عظمني في قلب زوجي وجملني في عينه واجعلني له كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك يالله كمإ تحبٰ ويسر جميع أمورنا وحقق أمنياتنا انك على كل شي قدير.

اللهم إني ادعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لى زوجي وترزقه الصحة والعافية وان تجعل الرزق له ميسر حلالا طيبا وان تجعل تعبت من أجلنا في ميزان حسناته ربى إني أحببته ولا أري الدنيا جمال بدونه فأدعوك أن لا تحرمني منه وتجعله بجواري سنوات لا تعد بحب وإخلاص ومودة و رحمة.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلى ان ترزق زوجى من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا وتغدق عليه من كل خير.

دعاء لزوجي بالرزق

اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك، اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه، اللهُمَّ إني أسالك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي ، ويستحب في دعاء للزوج بالرزق والتوفيق أيضا أن تقول الزوجة اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبّر زوجي علي، وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا.

دعاء الرزق لزوجي

اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه.

اللهم إني استودعتك زوجي في حله وترحاله اللهم صب عليه من الرزق صبا صبا ولا تجعل رزقه كدا ولا نكدا وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته.

اللهم أرزق زوجي مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجا ومخرجا وعفوا وأمنا وإيمانا يارب العالمين.

اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك.

اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرا وفوق صحته عافيه ولا تحرمني من وجوده ورضاه واجعل سعادته كظل ترافقه.

اللهم ارزق زوجي المال الوفير والصحة وسهل له نواياه.

اللهم ارزق زوجي رزقا لا تجعل لاحد فيه منة ولا في الاخرة عليه تبعه برحمتك ياارحم الراحمين.

اللهم ارزق زوجي الجنه فانهم جنة حياتي.

اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه يا ارحم الراحمين.

استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته اللهم اني أعيذه من الم يخفي إبتسامته اللهم ارزقني فيضا من السعادة.

اللهم أدم على زوجي ابتسامته وصحته وعافية وارزقه العمر المديد وارونا بوفرة غيثك وعظيم رحمتك.