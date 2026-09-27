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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد موقع حريق خلية رئيسية بمحطة «بيت داوود» بجرجا ويُوجّه بسرعة تشغيل البدائل الفنية وإعادة التيار.. صور

محطة محولات جرجا
محطة محولات جرجا
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج في السيطرة الكاملة على حريق هائل اندلع بإحدى الخلايا الكهربائية بمحطة محولات كهرباء قرية "بيت داوود" التابعة لمركز جرجا جنوب المحافظة، والتي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لشبكة الكهرباء بالمحافظة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

ماذا حدث؟

حيث انتقل فور الإبلاغ عن الحادث اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إلى موقع الحريق للوقوف على التداعيات ميدانيا والإشراف على جهود الإخماد وعمليات التبريد التي نفذتها ٢ سيارة إطفاء مجهزة نجحت في حصار ألسنة اللهب ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة،

وأسفرت المعاينة الأولية عن تعرض إحدى الخلايا الكهربائية الرئيسية بالمحطة للاحتراق التام وخروجها من الخدمة، مما تسبب في تأثر شبكة الكهرباء وفصل التيار عن أربعة مراكز حيوية بالمحافظة هي “جرجا، والبلينا، والمنشاة، ودار السلام”.

وخلال جولتة التفقدية بالموقع، التقى اللواء طارق راشد بمسؤولي قطاع نقل وتوزيع الكهرباء والمهندسين الفنيين، حيث أكد المحافظ أن سلامة المواطنين وتأمين المنشآت الحيوية والاستراتيجية تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأصدر توجيهات فورية لمسؤولي الكهرباء بسرعة توفير تغذية كهربائية بديلة وحلول هندسية عاجلة لضمان عودة التيار الكهربائي تدريجيا وبأسرع وقت ممكن للمراكز الأربعة المتأثرة.

وشدد على تشكيل لجنة فنية وهندسية مكبرة لمعاينة الموقع بدقة والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق مع البدء الفوري في أعمال إحلال وتجديد الخلية التالفة، كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز المتأثرة على مدار 24 ساعة للتنسيق اللحظي مع قطاعات الخدمات كالمستشفيات ومحطات مياه الشرب لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ انتظام سير العمل وعدم تأثر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. واطمأن على تشغيل المولدات الكهربائية البديلة (الديزل) في تلك المنشآت الحيوية بكفاءة عالية، موجها بمتابعة وبتقارير لحظية حول استقرار الوضع وتلبية كافة احتياجات المواطنين دون أي توقف.

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