أنامل صغيرة ورشة فنية في متحف سوهاج القومي

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف سوهاج القومي ورشة فنية بعنوان «أنامل صغيرة»، تضمنت تنفيذ إكسسوارات يدوية من الخرز.

متحف سوهاج القومي



أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن الورشة الفنية تضمنت تنمية مهارات المشاركين وقدراتهم الإبداعية بالإضافة إلى تعليم أولياء الأمور على التعامل الإيجابي مع أبنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.