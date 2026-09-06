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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ورشة أكريليك بمتحف سوهاج القومي لتنمية المهارات الإبداعية

متحف سوهاج القومي
متحف سوهاج القومي
محمد الاسكندرانى

نظم متحف سوهاج القومي ورشة رسم وتلوين بالاكريليك، بمشاركة مختلف الفئات العمرية لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للأجيال القادمة.

متحف سوهاج


أوضحت إدارة متحف سوهاج، أنها تستهدف نشر الوعي السياحي والآثار للجمهور من المصريين والسائحين، عبر العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة.
يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.

متحف سوهاج القومي رسم الاكريليك مواهب متحف سوهاج

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