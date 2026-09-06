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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الإنجاز التاريخي .. بعثة منتخب سيدات الكرة الطائرة تصل القاهرة صباح اليوم

منتخب سيدات الطائرة
منتخب سيدات الطائرة
رباب الهواري

تصل بعثة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة إلى القاهرة في الثامنة صباح اليوم الأحد، عائدة من كينيا، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا، عقب الفوز على المنتخب الكيني صاحب الأرض بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية.

وحقق منتخب مصر إنجازًا مهمًا بالتتويج باللقب القاري، ليضمن في الوقت نفسه التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس، إلى جانب حجز بطاقة المشاركة في بطولة العالم المقبلة.

وجاء مشوار سيدات مصر في البطولة قويًا، بعدما حققن العلامة الكاملة خلال منافسات الدور الأول، بالفوز على بوركينا فاسو والسنغال وأوغندا، قبل مواصلة الانتصارات في الأدوار الإقصائية.

وفي دور الـ16، تخطى المنتخب المصري عقبة بوروندي بثلاثة أشواط نظيفة، ثم واصل تفوقه في ربع النهائي بعدما تغلب على تونس بالنتيجة ذاتها.

وحسمت سيدات مصر بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على رواندا بثلاثة أشواط دون مقابل في الدور نصف النهائي، قبل أن يختتمن مشوارهن القاري بانتصار جديد على كينيا، صاحبة الأرض والجمهور، بثلاثية نظيفة.

ويأتي هذا التتويج تحت قيادة المدير الفني عماد نوار، بعدما قدم المنتخب المصري أداءً مميزًا طوال منافسات البطولة، ليجمع بين اللقب الأفريقي والتأهل إلى أكبر محفل رياضي عالمي.

منتخب سيدات الطائرة منتخب مصر سيدات الطائرة

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