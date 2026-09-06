الحرس الثوري يستهدف حاملة طائرات ومُدمرة أمريكيتين بصواريخ باليستية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد استهداف حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين بصواريخ باليستية، في إطار الرد الإيراني على الاعتداءات الأمريكية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الحرس الثوري قال: إن "قوات الجوفضاء التابعة له استهدفت بعدد من الصواريخ الباليستية، حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي، وذلك بعد مشاركتهما بمضايقة السفن الإيرانية وفرض الحصار البحري».

وأوضح الحرس الثوري أن السفينتين الحربيتين اضطرتا إلى مغادرة منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار، وخشية تعرضهما لهجمات جديدة.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة أقرَّت بأن سفينتين حربيتين تابعتين لبحريتها تعرضتا لهجوم، مؤكدًا أن «الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية يؤكدون عزمهم الراسخ وتصميمهم القاطع على الدفاع عن إيران وصون أمنها وسيادتها».

وهدّد الحرس الثوري بأنه في حال استمرار الأعمال القتالية للجيش الأمريكي، فعلى إدارة الرئيس دونالد ترمب أن تنتظر ردودًا قاسية من إيران».

وأمس السبت، استهدف الجيش الأمريكي 3 سفن تابعة لأسطول النفط الإيراني.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، في بيان نشرته «سنتكوم» على موقع إكس: «لتكن الرسالة الموجهة إلى الحرس الثوري الإيراني واضحة: إذا أطلقتم النار على اثنتين من سفننا، فسنفرض عليكم ثمنًا اقتصاديًّا باهظًا بتدمير 3 من سفنكم».

وأضاف كوبر: «لن نتردد في الدفاع عن القوات الأمريكية، وتدمير أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف إذا لزم الأمر».