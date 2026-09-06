بعد تعرّضه لأزمة قلبية.. أشرف نصار يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أيمن الرمادي المدير الفني للأهلي

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، تطورات الحالة الصحية لأيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة السبت.

وقال أشرف نصار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «أيمن الرمادي تعرض صباح اليوم لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى، وخضع لتركيب دعامة، وحالته الآن مستقرة».

وأشار نصار إلى أن أيمن الرمادي من المقرر أن يغادر المستشفى اليوم الأحد، بعد الاطمئنان بشكل نهائي على حالته الصحية.

وتحدث رئيس نادي البنك الأهلي عن أهداف الفريق خلال الموسم الحالي، موضحًا أن الطموح يتمثل في التواجد بين الكبار خلال المرحلة الأولى من الدوري، وإنهاء المسابقة ضمن الفرق الستة الأولى، ثم المنافسة على لقب الدوري في المرحلة الثانية.

وأتم نصار أن البنك الأهلي يستهدف أيضًا المنافسة بقوة على بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة خلال الموسم الحالي.