البنك الأهلي يهزم بيراميدز بثلاثية وديا

انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي بيراميدز والبنك الأهلي بفوز البنك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول، ثم تعادل المهاجم الجزائري أحمد نذير بن بو علي بهدف من تصويبة باليسرى، وتقدم مجددا البنك بهدف ثان لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل البنك الأهلي هدفه الثالث، قبل أن يعود بيراميدز ويسجل من ركلة جزاء لناصر ماهر تحصل عليها أحمد عبد القادر.

وجاءت المباراة في إطار محاولات الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا في تجهيز البدلاء قبل السفر إلى كينيا لخوض مباراة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمد حمدي - إياد العسقلاني - أسامة جلال - خالد عوض

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد فوزي - أحمد عاطف قطة - أحمد عبد القادر - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي

وفي الشوط الثاني شارك دودو الجباس وناصر ماهر ومحمود زلاكة وحسن طارق وحازم جمال ويوسف ميشو وعلي حمودة.