نورهان حشاد تكتب : قاهرة المعز وتنين الشرق .. قراءة في أبعاد الزيارة التي أعادت ترتيب أوراق المنطقة

بين عراقة قاهرة المعز وطموح تنين الشرق ، تُكتب اليوم فصول جديدة لنظام دولي يعاد تشكيله.



فماذا تحمل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر من رسائل إستراتيجية ستقلب موازين القوى في المنطقة ؟

تحمل الزيارات الرسمية لقادة الدول العظمى دلالات سياسية تتجاوز حدود البروتوكول الدبلوماسي، لكن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ" إلى مصر تأتي لتضع النقاط على الحروف في كتاب التوازنات الإقليمية والدولية الجديدة.



هذه الزيارة ليست مجرد خطوة في مسار العلاقات الثنائية، بل هي رسالة إستراتيجية بالغة الدلالة،تعيد التأكيد على مكانة مصر

المحورية وثقلهاالجيوسياسي غير القابل للإستبدال في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

تأتي هذه الزيارة في توقيت عالمي بالغ الحساسية، حيث يعاد تشكيل موازين القوى الدولية، وتبحث القوى الصاعدة مثل الصين عن شركاء موثوقين لتأمين مسارات التجارة والإستقرار ومن هنا، تبرز مصر كركيزة أساسية في الرؤيةالصينية؛ فهي قلب العالم العربي، وبوابتها الذهبية نحو القارة السمراء، والمتحكم الأول في أهم شريان ملاحي عالمي وهو قناة السويس، التي تمثل عصب مبادرة "الحزام

والطريق الصينية.

إن اختيار بكين للقاهرة لتكون محطة رئيسية لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي يعكس إدراكاً صينياً عميقاً بأن إستقرار الشرق الأوسط ومستقبله يمر حتماً عبر بوابة الدولة المصرية.

على الصعيد السياسي والعسكري، توجه الزيارة رسالة واضحة إلى القوى الإقليمية والدولية مفادها أن مصر تمتلك شبكة تحالفات إستراتيجية مرنة ومتنوعة قادرة على المناورة وتحقيق التوازن في علاقاتهاالخارجية دون ارتهان القطب واحد.

هذا الثقل الإقليمي تجسد في قدرة الدبلوماسية المصرية على صياغة مواقف مشتركة مع بكين تجاه قضايا المنطقة المعقدة ،من لجم النزاعات المسلحة إلى دعم حلول السلام العادل، مما يعزز دور القاهرة كصانع قرار ووسيط إقليمي لا غنى عنه.

واقتصادياً، تتجاوز الشراكة بين البلدين الأطر التقليدية إلى آفاق تنموية عملاقة،و تدفق الاستثمارات الصينية إلى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، يعكس ثقة التنين الصيني في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتحول إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.

هذا التعاون لا يدعم التنمية المحلية فحسب، بل يرسخ موقع مصر كعقدة ربط إستراتيجية بين الشرق والغرب.

تأسيساً على ما سبق، يمكن القول إن لقاء قاهرة المعز" بـ "تنين الشرق هو اعتراف عملي بالوزن التاريخي والسياسي للقاهرةوإنها برهان على أن مصر برغم التحديات المحيطة بها، تظل الرقم الأهم في معادلة الإستقرارالإقليمي، وأن أي صيغة لنظام دولي متعدد الأقطاب لا يمكن أن تكتمل دون شراكة إستراتيجية متينة مع الدولة المصرية.