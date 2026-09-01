الجيش الأمريكي يعلن بدء شن هجمات جديدة على أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، بدء شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران.

وذكرت القيادة الأمريكية -في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"- أن "هذه الغارات تأتي في أعقاب محاولات هجومية نفذها الحرس الثوري (الإيراني) مؤخرًا ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وضد أفراد القوات الأمريكية المنتشرين في المنطقة".

ويذكر أن موقع (أكسيوس) الأمريكي كان قد أورد، أمس الاثنين، أنباءً تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مساعديه كانوا يدرسون خطة في الأيام الأخيرة لشن غارات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها في مجال الرادارات والصواريخ لمهاجمة السفن.