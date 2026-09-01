سنتحرك ضدها في هذه الحالة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد بريطانيا

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ، اليوم الثلاثاء ، أن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا في حال اتخذت إجراءات بفرض عقوبات ضدها.

وقال ساعر- في تصريحات أوردتها صحيفة يديعوت أحرنوت/الإسرائيلية- "في حال تحركت بريطانيا ضد إسرائيل، فإن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا".

وأتت تصريحات ساعر ردًا على سؤال وُجه له بشأن إحتمالية فرض الحكومة البريطانية عقوبات ضد إسرائيل على خلفية خطط البناء الإسرائيلية في منطقة E1 الواقعة خارج الخط الأخضر وشرق القدس المحتلة وانتقالها إلى مرحلة التنفيذ والمناقصات الفعلية لأول مرة.

يُشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني إد ميليياند صرح بأن لندن ستقدم حزمة شاملة من التدابير ضد المستوطنات الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة.