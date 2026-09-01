اقفل القصة بسرعة.. هيثم عرابي لمصطفى شوبير: ماتديش مساحة للكلام

وجه هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، رسالة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، بشأن الجدل الدائر حول مفاوضات تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال عرابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن جماهير الأهلي لديها طبيعة واضحة تتمثل في وضع النادي فوق أي لاعب، مشيرًا إلى أن مدة حب الجماهير للاعب واستمراره في ذاكرتهم لا تتوقف فقط على مستواه داخل الملعب، وإنما أيضًا على مواقفه وطريقة تعامله مع النادي والجمهور.

وتطرق مدير التعاقدات السابق بالأهلي إلى أزمة تجديد عقد إمام عاشور، موضحًا أنه تعرض لانتقادات خلال فترة تأخره في التمديد، قبل أن ينتهي الأمر بالتجديد واستمرار اللاعب مع الفريق، مؤكدًا أن الجميع أصبح داعمًا له بعد حسم موقفه.

وعن مصطفى شوبير، قال هيثم عرابي: «في إيدك تقفل القصة دي بنفسك»، مشيرًا إلى أن استمرار الحديث عن تفاصيل المفاوضات يزيد مساحة الجدل والانتقادات، خاصة مع الأنباء المتداولة بشأن تمسك اللاعب بوجود شرط جزائي في عقده، وهو الأمر الذي يرفضه النادي، بحسب ما ذكره عرابي.

وأكد عرابي أنه لا يشك في ذكاء مصطفى شوبير أو حبه للنادي الأهلي، متوقعًا في الوقت نفسه أن ينتهي الأمر بتجديد عقد الحارس، لكنه شدد على أن اللاعب هو من يمنح حاليًا مساحة للحديث والجدل حول ملف التجديد.

وأضاف أن موقف مصطفى شوبير يجب أن يكون أبسط، باعتباره أحد أبناء النادي، مطالبًا بحسم التجديد سريعًا وهدوءً، حتى يعود الحديث عنه باعتباره حارس مرمى الأهلي بعيدًا عن أي أزمات أو مفاوضات.

واختتم هيثم عرابي رسالته قائلًا: «وفي النهاية.. الكورة في ملعبك يا مصطفى»، مؤكدًا أن طريقة حسم اللاعب للملف ستحدد رد فعل جماهير الأهلي، متمنيًا أن تُغلق الأزمة «بالطريقة التي تليق بابن من أبناء الأهلي».