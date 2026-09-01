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أغنية كاظم الساهر تختفي فجأة من ألبومه الجديد .. ما سر «الحلوين»؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أغنية كاظم الساهر تختفي فجأة من ألبومه الجديد .. ما سر «الحلوين»؟

كاظم الساهر
كاظم الساهر
أحمد أيمن

في مفاجأة أربكت جمهور الفنان العراقي كاظم الساهر، اختفت أغنية «الحلوين» من ألبومه الجديد «بلا عنوان»، بعد أيام قليلة من طرح العمل عبر المنصات الموسيقية، وذلك بعدما تبين وجود تسجيل قديم للأغنية بصوت مطرب عراقي آخر قبل أكثر من 4 عقود.

اكتشاف مفاجئ بعد طرح الألبوم

بعد يومين فقط من إطلاق ألبوم «بلا عنوان»، فوجئ الجمهور بحذف «الحلوين» من قائمة الأغنيات ومن المنصات والقنوات الرسمية المرتبطة بالألبوم.

وبحسب المعلومات المتداولة، جاء القرار بعدما اكتشف فريق كاظم الساهر أن كلمات الأغنية سبق تقديمها في عمل غنائي حمل اسم «وش قالوا الحلوين»، بصوت الفنان العراقي حميد منصور عام 1979.

وتزداد المفاجأة مع كون الأغنيتين تعتمدان على كلمات الشاعر بشير العبودي، الذي شارك أيضًا في ألبوم الساهر الجديد.

كيف بدأت الأزمة؟

كان كاظم الساهر قد وضع لحن النسخة الجديدة من «الحلوين»، بينما تولى محب الراوي مهمة التوزيع الموسيقي، قبل أن يعاد اكتشاف التسجيل القديم الذي قدمه حميد منصور قبل سنوات طويلة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الساهر وفريقه لم يكونوا على علم بوجود النسخة السابقة عند إعداد الأغنية، وأن اكتشاف الأمر دفعهم إلى اتخاذ قرار سريع بحذفها من الألبوم والمنصات الرسمية.

وبحسب مصدر مقرب من الساهر، فإن الشاعر بشير العبودي كان قد منح الأغنية للساهر قبل فترة طويلة، وحصل على مستحقاته المالية، كما توجد مستندات وتسجيلات، إلى جانب تنازل رسمي موقع، تدعم الاتفاق بين الطرفين.

حميد منصور يعود إلى الواجهة

تزامن الجدل حول «الحلوين» مع تصريحات سابقة لحميد منصور تحدث خلالها عن كاظم الساهر، خلال ظهوره في برنامج «تابوه» على قناة دجلة العراقية.

ووصف منصور الساهر بأنه الأكثر شهرة عربيًا بين المطربين العراقيين، لكنه انتقد تجربته الفنية، معتبرًا أن هناك مطربين عراقيين أفضل منه، كما تحدث عن العوامل التي ساهمت في انتشار الساهر عربيًا.

ورغم حذف الأغنية من المنصات الرسمية، لا تزال بعض التسجيلات الخاصة بها متداولة عبر حسابات ومنصات مختلفة، بالتزامن مع استمرار تداول النسخة القديمة بصوت حميد منصور.

ماذا عن ألبوم «بلا عنوان»؟

يضم ألبوم كاظم الساهر الجديد 18 أغنية، ويجمع مجموعة من القصائد والأعمال التي تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين العراقيين والعرب.

ومن أبرز الأسماء المشاركة بشير العبودي، وكريم العراقي، ولميعة عباس عمارة، وسعد المسلم، وأسعد الغريري، ويحيى العلاق وعزيز الرسام.

ورغم أزمة «الحلوين»، يواصل الألبوم حضوره عبر مجموعة من الأغنيات، بينها «كله كذب»، و«هلو حياتي»، و«متى»، و«إلا أجيبك»، و«تدخنين» و«وشم».

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