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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كاظم الساهر يطرح ألبومه الجديد «بلا عنوان» على المنصات

كاظم الساهر
كاظم الساهر
تقى الجيزاوي

طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أحدث ألبوماته الغنائية «بلا عنوان»، عبر جميع المنصات الموسيقية.

وحرص كاظم الساهر على إعلان طرح الألبوم لجمهوره من خلال حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وكتب: «ألبومي الجديد بلا عنوان صار متوفّرًا على كل المنصات، ولا يمكن وصلكم الخبر من بدري؟».

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات، كان كاظم الساهر قد طرح عددًا منها بشكل منفرد خلال الفترة الماضية، قبل اكتمال العمل وطرحه في صورته النهائية.

وكان القيصر قد أعلن خلال الأيام الماضية الانتهاء من التحضيرات النهائية للعمل، وحدد 27 أغسطس موعدًا لطرحه رسميًا، وهو ما تم بالفعل عبر المنصات الموسيقية المختلفة. 

انضمام كاظم الساهر إلى أكاديمية التسجيل «Recording Academy»

أعلن الفنان كاظم الساهر انضمامه رسميًا إلى أكاديمية التسجيل «Recording Academy»، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية، ليصبح ضمن قائمة أعضاء الأكاديمية التي تضم نخبة من أبرز نجوم وصناع الموسيقى حول العالم.

وكتب كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: في مبادرة تؤكد مكانته الفنية الاستثنائية لدى أعرق المؤسسات والمراجع الفنية في العالم، تمت دعوة الفنان كاظم الساهر للانضمام إلى Recording Academy، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية، ولقد لبّى القيصر الدعوة رسميًا لينضم إلى كوكبة من ألمع النجوم الأعضاء في الأكاديمية».

ويأتي انضمام كاظم الساهر إلى الأكاديمية كخطوة جديدة تضاف إلى مسيرته الفنية الممتدة، وتعكس حضوره ومكانته في صناعة الموسيقى.

كاظم الساهر

وكان أعاد الفنان كاظم الساهر إحياء واحد من أبرز تعاوناته الفنية، بعدما اجتمع مجددًا مع الشاعر العراقي عزيز الرسام، عقب غياب استمر نحو 23 عامًا، من خلال أغنيته الجديدة "هو انت"، التي جاءت ضمن ألبومه العراقي الجديد، وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

ويحمل هذا التعاون أهمية خاصة لدى جمهور "القيصر"، إذ يعيد إلى الأذهان سلسلة من الأعمال التي جمعت الثنائي في السابق وحققت نجاحًا واسعًا، لتأتي أغنية "هو انت" امتدادًا لهذا المشوار الفني الذي ترك بصمة مميزة في الأغنية العراقية.

واختار كاظم الساهر طرح الأغنية في صورة فيديو كلمات، لتصل سريعًا إلى جمهوره الذي تفاعل معها فور صدورها، خاصة مع عودة التعاون مع عزيز الرسام بعد سنوات طويلة من الانقطاع، وهو ما أثار حالة من الحماس بين محبي النجم العراقي.

وتحمل الأغنية كلمات الشاعر عزيز الرسام، بينما تولى كاظم الساهر تلحينها بنفسه، في عمل يجمع بين الكلمة الرقيقة واللحن الكلاسيكي الذي اشتهر به القيصر، ويقدم قصة إنسانية تدور حول الحب والعتاب والخذلان والندم، باللهجة العراقية التي طالما ارتبط بها نجاحه.

ويواصل كاظم الساهر من خلال ألبومه العراقي الجديد تقديم مجموعة من الأغنيات التي تعكس هويته الموسيقية، معتمدًا على التعاون مع شعراء وملحنين تركوا بصمة في مسيرته، في خطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا من جمهوره الذي ينتظر دائمًا أعماله الجديدة.

كاظم الساهر بلا عنوان «Recording Academy»

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