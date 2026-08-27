مهرجان المسرح التجريبي يطلق "الدراما الغربية" ضمن إصدارات دورته الـ33

يصدر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ضمن إصدارات دورته الثالثة والثلاثين، كتاب "الدراما الغربية تواجه الطبيعة البشرية الآنية" من تأليف ويليام وديماسلس، وترجمة الشيماء علي الدين، في دراسة تتتبع مسيرة المسرح الغربي عبر تاريخه الطويل، وتبحث في علاقته بالطبيعة البشرية والأسئلة المتجددة حولها.

ويقدم الكتاب قراءة راهنة لكيفية مواصلة المسرح الغربي، على امتداد تاريخه، مواجهة إشكالية الإنسان وتحدي الفكرة القائلة بوجود سمة جوهرية ثابتة للإنسانية. وعلى امتداد آلاف السنين من الإبداع المسرحي، يبرز المسرح بوصفه فضاء حيويا لاستكشاف العلاقة المعقدة بين السلوك الآني والسلوك الإنساني، وإعادة التفكير في التحولات الفكرية والثقافية والتقنية التي يشهدها العصر الحديث.

ويرصد الكتاب التحولات التي شهدها المسرح في ضوء التطورات الفكرية والعلمية الحديثة التي أخذت تراجع التصورات التقليدية للطبيعة الإنسانية وتعيد النظر فيها، مقدما رؤية أكثر عمقا وتعقيدا، تؤكد أن الإيثار والأنانية لا يمثلان مجرد قيم أخلاقية ثابتة، بل عنصرين أساسيين في بناء الإنسان وازدهاره.

كما يتناول علاقة المسرح بالدراما الغربية الحديثة، وما تطرحه من أسئلة متجددة حول الطبيعة الإنسانية، إلى جانب التفاعل بين العلم والفن في مواجهة التصورات الثقافية السائدة، وفي ظل تزايد الآثار السلبية للفردانية المتطرفة، تكشف الدراسة، عبر المسرح، عن السلوك الإنساني بوصفه رؤية بالغة الأهمية تفتح أفقا نحو مستقبل يقوم على الإيثار والتضامن الإنساني.

وويليام وديماسلس ناقد وباحث أكاديمي أمريكي، وأستاذ للغة الإنجليزية بجامعة ولاية لويزيانا في باتون روج، تتركز أعماله على الدراما الأمريكية والبريطانية الحديثة والمعاصرة، ودراسات شكسبير، وقضايا التنوع المسرحي.

ونشر ديماسلس على امتداد مسيرته عددًا من الكتب المرجعية التي تجمع بين تاريخ الدراما والتحليل النظري والقراءة الثقافية، من بينها «Beyond Naturalism: A New Realism in American Theatre»، و«Chaos: Beyond Absurdism, into Orderly Disorder»، و«Staging Consciousness: Theater and the Materialization of Mind»، و«Comedy Matters: From to Stoppard»، و«The Cambridge Introduction to Tom Stoppard».

وحصل ديماسلس على لقب Distinguished Research في الجامعة عام 2019، وله حضور متواصل في حقل الدراسات المسرحية الأمريكية المعاصرة، فيما تتميز كتاباته بالربط بين الدرس المسرحي وتاريخ الأفكار والأسئلة النظرية المتصلة بالواقعية والوعي والكوميديا.

وتعد الشيماء علي الدين مترجمة وباحثة متخصصة في الترجمة من اللغة الإنجليزية وإليها، وتنصب اهتماماتها على مجالات الفنون والدراسات المسرحية والتقاطعات بين الثقافة والسياسة.

وأنجزت عددا من الترجمات في هذا الحقل المعرفي، كما نشرت العديد من المقالات والدراسات المترجمة في صحف ومجلات مصرية وعربية، مساهمة في نقل قضايا فكرية وثقافية معاصرة إلى القارئ العربي.

ومن الكتب التي ترجمتها: "سيكولوجيا الإرهاب"، و"الجمهور والكاتب المسرحي"، و"الدراما الغربية في مواجهة الأثنية الإنسانية"، إلى جانب "تشخيص الآخر".

وتقام الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، وتتضمن إلى جانب العروض المسرحية برنامجا فكريا وورشا تدريبية وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.