145 جنيها في أسبوع .. ماذا حدث للذهب الآن

يستمر تراجع سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 27-8-2026 علي مستوى محلات الصاغة المنتشرة في البلاد.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 145 جنيها علي الأقل منذ مطلع الأسبوع الحالي وحتي قبل قليل.

وهوي سعر جرام الذهب خلال التعاملات المسائية بقيمة 10 جنيهات جديدة .

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له حوالي 6465 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7388 جنيها للشراء وة 7314 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6772 جنيها للشراء و 6704 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 نحو 6465 جنيها للشراء و6400 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5541 جنيها للشراء و 5485 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 51.72 ألف جنيه للشراء و 51.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية 4608 دولار للشراء و4607 دولار للبيع.