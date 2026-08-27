سُنة عجيبة عن النبي يغفلها الجميع.. داوم عليها تنجو من الضيق والغرور

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك سنة عجيبة عن النبي علينا جميعا فعلها يوميا.

سنة عجيبة عن النبي

وأضاف عبد الرازق في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه السنة التي كان يفعلها النبي هي عندما كان إذا صعد كبر أي قال “الله أكبر” وإذا نزل سبح أي قال “سبحان الله” .

فإذا ركبت المصعد “الاسانسير” أو ركبت طيارة او أي شيء صاعد اليه فردد “الله أكبر”، وأي شيء تنزل منه ردد “سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم”.

وأشار الى ان ابن حجر العسقلاني فسر لماذا نكبر عند الصعود ونسبح عند النزول، موضحا أنه عندما تقول الله أكبر عند الصعود فيها علو نفس فكأنك تحصن نفسك من الغرور والكبر، وأن الله أكبر من كل كبير، أما عند النزول نقول سبحان الله لأن النزول فيه ضيق وأكثر أمر يعالج الضيق وخنقه النفس هو التسبيح لذلك يقول ربنا في سيدنا يونس وهو في بطن الحوت {فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَیۡهِ فَنَادَىٰ فِی ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّاۤ أَنتَ سُبۡحَـٰنَكَ إِنِّی كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِینَ ۝٨٧ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّیۡنَـٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَ ٰ⁠لِكَ نُـۨجِی ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ۝٨٨[الأنبياء ٨٧-٨٨].