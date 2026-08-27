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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من الفجر للظهر | شهود عيان يعلنون مفاجأة صادمة في السرقة الهوليوودية

مكان الواقعة
مكان الواقعة
إبراهيم الهواري

روى عدد من شهود العيان من أهالي منطقة القلج بمحافظة القليوبية، تفاصيل جديدة بشأن الساعات التي شهدت مداهمة قوات الأمن لأحد المنازل بالمنطقة، والتي انتهت بمصرع 3 متهمين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، على خلفية اتهامهم في واقعة سرقة جزء من حمولة سيارة محملة بالمجمدات بمنطقة الشروق في القاهرة.


وقال أحد أهالي المنطقة، إنهم تابعوا في البداية أخبار الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يفاجأوا بانتشار أعداد كبيرة من قوات الشرطة والأمن المركزي داخل المنطقة، ليتبين لاحقًا وجود متهمين داخل أحد المنازل.


وأضاف أن أحد المتهمين كان قد شيد المنزل منذ نحو عام ونصف، موضحًا أن علاقته بالأهالي كانت محدودة، وأنه لم يكن يتردد على المنطقة بصورة منتظمة خلال الفترة الماضية.


وأشار شاهد العيان إلى أن المنزل الذي اختبأ بداخله المتهمون كان مبنيًا بالطوب، ولم يكن مزودًا بخدمات المياه أو الكهرباء، لافتًا إلى أن المتهم بدأ في التردد عليه خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ نحو شهر.


وأوضح شاهد آخر أن الأهالي كانوا يلاحظون بصورة متكررة وجود سيارتي نقل أمام المنزل، مشيرًا إلى أن إحدى السيارات التي كانت تتردد على المكان السيارة المرتبطة بالواقعة محل التحقيق.


تفاصيل الواقعة


وعن لحظة المداهمة الأمنية، قال أحد شهود العيان إن المنطقة شهدت تبادلًا لإطلاق النيران بين المتهمين وقوات الشرطة، موضحًا أن القوات طالبت الأهالي بغلق المنافذ والابتعاد عن موقع الأحداث حفاظًا على سلامتهم.


وأضاف أن أصوات إطلاق النيران بدأت عقب صلاة الفجر واستمرت حتى فترة الظهر، بالتزامن مع انتشار أمني مكثف بالمنطقة، قبل أن تنتهي المواجهة بمصرع المتهمين الثلاثة.


وأكد الأهالي أنهم لم يكونوا على علم بحقيقة الأشخاص الموجودين داخل المنزل أو طبيعة نشاطهم، مشيرين إلى أنهم كانوا يتعاملون معهم بصورة طبيعية، ولم يلاحظوا عليهم ما يثير الشبهات.


وكانت الأجهزة الأمنية قد نفذت مداهمة لأحد المنازل بمنطقة القلج، عقب تحديد مكان اختباء 3 متهمين مطلوب ضبطهم على خلفية اتهامهم في واقعة سرقة جزء من حمولة سيارة نقل محملة بالمجمدات بمنطقة الشروق بالقاهرة، والتي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم «السرقة الهوليوودية».


وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين فروا من القاهرة عقب ارتكاب الواقعة، واختبأوا داخل أحد المنازل بمنطقة القلج، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مكانهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم.


وبحسب التحريات، بادر المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات عقب وصولها إلى مكان اختبائهم، ما أدى إلى تبادل إطلاق النيران، وأسفر عن مصرع المتهمين الثلاثة.


وتواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء الفحوص والمعاينات المتعلقة بالواقعة، للوقوف على جميع تفاصيلها وملابساتها.

القليوبية محافظة القليوبية منطقة القلج مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية

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